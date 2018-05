Австралия отказалась продать землю китайцам - сделка не отвечает национальным интересам

Правительство Австралии 29 апреля заблокировало сделку по продаже компании S.Kidman & Co., одного из крупнейших в стране сельхозпроизводителей, китайским инвесторам.

Как сообщает Reuters, австралийские власти отклонили заявку со стороны компаний Китая второй раз за последние полгода, объявив, что сделка не отвечает национальным интересам.

Китайские компании Hunan Dakang Pasture Farming и Shanghai CRED Real Estate Stock, а также их австралийский партнер – Australian Rural Capital в середине апреля предложили купить одного из самых больших производителей говядины в Австралии за 370 млн австралийских долларов ($288 млн).

S.Kidman & Co. принадлежит более 100 тысяч квадратных километров земли, то есть около 2,5% всех сельскохозяйственных угодий Австралии. Как указывает CNN Money, в рамках сделки китайские инвесторы получили бы в свое распоряжение около 77 тысяч квадратных километров земель S.Kidman & Co., что сравнимо с площадью Ирландии, передает Slon.ru.

Полгода назад власти Австралии уже заблокировали сделку по продаже S.Kidman & Co. китайским фирмам Genius Link Asset и Shanghai Pengxin, отметив, что одна из ферм компании расположена рядом с военным засекреченным объектом. После этого S.Kidman & Co. согласилась исключить указанную ферму из реализуемых активов. Текущее решение правительства в S.Kidman & Co. не поддержали.