Баланс недели: тепло подорожает, МВФ верит в рост и миллиарды на дороги

Главным событием минувшей недели стало повышение тарифов на централизованное отопление и горячую воду в среднем на 75-90%. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в четверг, 5 мая.

Правда, подорожание тепла потребители ощутят не сразу. Решение вступает в силу с 1 июля. Следовательно, новый тариф на горячую воду в платежках можно будет увидеть лишь с третьего квартала текущего года, а на отопление - с началом отопительного сезона.

Стоит отметить, что рост тарифов на тепло и горячую воду был неизбежным. Ведь неделей ранее Кабмин установил рыночные цены на газ для всех потребителей – и для предприятий, и для населения.

Но со стоимостью тепла вышла некоторая неувязка. Министерство экономического развития и торговли прогнозировало, что цены на тепло должны повыситься в среднем на 60% - до 1041 грн/Гкал, но никак не на 75%-90%.

Как бы там ни было – решение принято. Теперь только стоит ждать, как это отразится на экономике страны и платежеспособности населения. К примеру, Национальный банк уверяет, что рост тарифов не приведет к повышению цен на сопутствующие товары и услуги. Согласно данным регулятора, рост тарифов не будет иметь существенного влияния на инфляцию, при этом данная мера важна для оздоровления баланса государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины». Таким образом, НБУ сохранил прогноз по инфляции на уровне 12% на конец 2016 года и 8% - на конец 2017 года.

Эксперты не столь оптимистичны в своих оценках. В частности, главный экономист Dragon Capital Елена Белан полагает, что рост цен на газ и тепло все-таки увеличит годовой показатель инфляции, но незначительно - на 3,7 процентных пункта.

«Несмотря на более резкое, чем ожидалось, повышение цен на газ, мы улучшили наш прогноз инфляции на конец 2016 года до 11% год к году с 15%, поскольку рост цен на продукты питания и другие потребительские товары в первом квартале был гораздо слабее наших ожиданий», - пояснила Белан.

Кстати, согласно данным Госстата, инфляция в Украине в апреле 2016 года по сравнению с мартом ускорилась на 2,5 п.п. - до 3,5%. В то же время, в годовом выражении инфляция замедлилась до 9,8% с 20,9%, зафиксированных месяцем ранее. При этом с начала года, в январе-апреле, потребительские цены в Украине выросли на 5,1%.

Между тем, независимо от того, как украинские реформы повлияют на показатели инфляции, они получили поддержку стран «Большой семерки» (G7). «Мы приветствуем происходящие в Украине существенные реформы в сфере энергетической политики, включая реформы системы энергетических тарифов газового сектора», - сказано в принятом совместном заявлении глав энергетических ведомств стран G7.

МВФ верит в украинскую экономику

Помимо G7, на повышение цен на газ, тепло и воду положительно отреагировал ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд, который, собственно, и настаивал на этом.

«Мы приветствуем решение правительства увеличить тарифы на газ и тарифы на отопление до уровня окупаемости, основанного на паритетности рынка. Доведение тарифов до уровня окупаемости позволяет избежать неподобающе таргетированного и слишком дорогого субсидирования», - сказано в заявлении МВФ.

Неудивительно, что сразу после решений Кабмина и НКРЭ появилась новость о том, что миссия МВФ на следующей неделе, наконец-то, посетит Украину. Результатом ее работы и переговоров может стать решение о предоставлении нашей стране очередного кредитного транша в размере 1,7 млрд долл. «Миссия продолжит на политическом уровне дискуссии с украинскими властями в контексте второго пересмотра программы, поддерживаемой финансированием в рамках соглашения EFF», - сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

О том, что Украина двигается в правильном направлении, свидетельствуют и прогнозы ключевого кредитора относительно роста отечественной экономики. МВФ сохранил свой прогноз - рост экономики Украины по итогам 2016 года составит 1,5% при инфляции 15,1%. Также фонд сохранил прогноз на 2017 год – 2,5% роста ВВП при инфляции 11%.

По мнению МВФ, почивать на лаврах Украине все же не стоит. Нужно сосредоточить все усилия на приоритетных направлениях - борьбе с коррупцией, судебной, пенсионной и налоговой реформах, управлении государственными предприятиями и реформировании энергосектора. «Также для Украины актуальны повышение производительности труда, стимулирование производства, улучшение условий на рынке труда и улучшение деловой среды с целью привлечения инвестиций. Политика страны должна фокусироваться на институциональных реформах, цель которых – исключить неэффективные меры и наращивать прямые частные инвестиции», – говорится в обновленном докладе фонда по вопросам развития экономик стран Восточной Европы и Балтии, включая Украину.

С положительными прогнозами МВФ относительно будущего развития Украины согласна и новосозданная Группа стратегических советников по поддержке реформ в Украине во главе с известными реформаторами - Лешеком Бальцеровичем и Иваном Миклошем.

«Начинается экономический рост, и он будет продолжаться, если будут продолжаться реформы, и если будет поддержка не только в правительстве, но, прежде всего, в парламенте», - заявил Бальцерович.

Он также отметил, какие реформы необходимо проводить в Украине в первую очередь - укрепление стабильности финансов, бюджета, банковской системы и экономики, борьба с коррупцией и децентрализация. Также для экономического роста очень важной, по словам эксперта, является борьба с оставшимися монополиями и привилегиями олигархов.

«Пряник» бизнесу от Нацбанка

Не обошлось на минувшей неделе без новостей от Национального банка, подарившего бизнесу очередной «пряник». Речь идет о продолжении политики либерализации валютного рынка страны. Так, 5 мая НБУ объявил об освобождении от обязательной продажи валюту, которая поступает для осуществления иностранных инвестиций в Украину. Как сообщил регулятор, данные изменения вступят в силу с 11 мая. Кроме того, Нацбанк сократил на 1 день срок бронирования уполномоченными банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов. Теперь ее покупка будет возможна на третий операционный день, в то время как ранее это было возможно на четвертый день. Аналогичным образом был сокращен срок для операций по перечислению средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов.

Однако, как неоднократно заявляли представители украинского бизнеса, предпринятых шагов по либерализации валютного рынка по-прежнему недостаточно. Ранее НБУ обещал отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов, но инвесторы так и не могут рассчитывать на возврат своих инвестиций и перечисление дивидендов. Это ограничение отрицательно влияет на инвестиционный потенциал Украины. Любой инвестор трижды подумает, прежде чем выходить на украинский рынок, поскольку не сможет получить прибыль от своих вложений, которые к тому же являются безвозвратными и незащищенными.

Кроме того, в настоящее время на рынке продолжает действовать ряд других ограничений. В частности, лимит на выдачу наличности через кассы и банкоматы на уровне 500 тыс. грн и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сути, а также лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день. Кроме того, в Украине продолжает действовать условие обязательной продажи 75% валютной выручки и 90-дневного контроля расчетов по внешнеэкономическим контрактам. Нерезиденты по-прежнему не могут досрочно погашать кредиты, а банки обязаны согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.

Между тем, сам факт того, что Нацбанк начал предоставлять определенные поблажки и идти навстречу украинским гражданам и предпринимателям, является положительной новостью. Дальнейшая либерализация валютного рынка будет способствовать увеличению поступлений иностранных инвестиций в Украину, а также улучшению условий для проведения расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности без создания дисбалансов на валютном рынке.

Ямочный ремонт ценою в миллиарды

На минувшей неделе речь снова зашла о необходимости развития украинских дорог, которые находятся в критическом состоянии. В среду, 4 мая, премьер-министр Владимир Гройсман провел инспекцию Новообуховской трассы в пригороде столицы, по итогам которой в очередной раз подчеркнул необходимость срочного и качественного ремонта дорог.

«То качество работ, которое мы встречаем по Украине, меня не устраивает, как и большинство украинцев… Я бы очень хотел, чтобы мы строили такие дороги, как тут (участок Киев-Знаменка по Новообуховской автотрассе - УНИАН), но это сегодня невозможно, поскольку требует чрезвычайно больших средств», - сетовал глава правительства.

По словам Гройсмана, ремонт одной лишь объездной дороги Киева затребует космическую сумму – около 170-200 млрд грн. И это при том, что во всей стране, согласно данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в порядка 60 млрд грн. А сумма на ремонт дорог в Украине, которая заложена в бюджете, составляет всего 18-19 млрд грн.

Эксперты до сих пор не могут сойтись во мнении относительно вышеупомянутой суммы - 200 млрд грн, а вопрос ремонта дорог по-прежнему стоит на мертвой точке.

В ходе проверки Новообуховской трассы Гройсман очертил основные приоритеты, на которые будет направлена его деятельность в части развития дорожного хозяйства. В частности, премьер-министр предложил властям разработать стратегию развития дорог и призвал общественность подключиться к организации и проведению контроля за выполнением дорожных работ, которые проходят по всей стране.

Кроме того, Гройсман заявил о своем намерении «додавить» инициативу о создании в Украине специального дорожного фонда, несмотря на решение парламента от 29 апреля отклонить соответствующий законопроект.

Надежда Бурбела (УНИАН)