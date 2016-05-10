В РФ хотят выйти из кризиса путем снижения доходов населения - план предполагает увеличение числа бедных

Минэкономразвития РФ предложило сценарий выхода из кризиса, основные рецепты которого основаны на снижении доходов и покупательной способности населения, пишет «Коммерсант».

Издание проанализировало доработанный проект макроэкономического прогноза министерства на 2016-2019 годы, по которому реальные располагаемые доходы населения должны сократиться на 2,8% в 2016 году и на 0,3% в 2017-м.

План, по мнению издания, представляет собой альтернативу предложениям социального блока правительства по перезапуску модели роста 2011-2013 годов, которая была основана «на поддержке внутреннего спроса ростом доходов в бюджетном секторе».

Проект МЭР предполагает ограничение роста зарплат в экономике в 2016-2017 годах с последующей компенсацией в 2018-2019 годах, сокращение реальных пенсий на 4,8% в 2016 году и 2% в 2017 с дальнейшей индексацией только по уровню инфляции до 2019 года.

«Это, по расчетам Минэкономики, увеличит число бедных с 13,1% в 2015 году до 13,7% в конце 2017 года, с пиком в 2018 году на уровне 13,9% — и возвращением реальных доходов и числа бедных к показателям 2015 года в 2019 году», — пишет газета.

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При этом предполагается, что снижение доходов населения будет сопровождаться ускоряющимся ростом инвестиций с 3,8% в 2017 году до 7,1% в 2019 году — к этому времени они должны достичь уровня 24,1% ВВП. Главным источником инвестиций станут не сбережения населения, а корпоративные прибыли, которые в 2018 году должны вырасти (без девальвационных эффектов) на 12%, а в 2019 году — на 10,8%, отмечает издание.

Рост инвестиций должен произойти также благодаря господдержке «системообразующих и эффективных инвестиционных проектов» и будет сопровождаться «опережающим ростом инвестиций в инновационные сектора экономики». То есть инвестиции будут не только частными, но и государственными из средств Фонда национального благосостояния, отмечает «Коммерсант». Отток капитала в 2019 году, считают авторы прогноза, обнулится.

Прогноз ведомства выполнен в базовом, консервативном и целевом вариантах, причем последний основан на предложениях МЭР Белому дому по экономической политике до 2019 года. Главная цель — 4,5% роста ВВП в 2019 году. Рост ВВП в 2017-2018 годах по целевому сценарию ниже, чем предполагалось — 0,4% (ранее 1%) и 2,9% (ранее 3,3%).

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Газета считает, что «в целевом сценарии стагнация 2015-2017 годов де-факто объявлена неизбежной: ощутимый рост может начаться только после президентских выборов 2018 года». ​Базовый и целевой вариант прогноза были переписаны после заседания правительства 21 апреля: если ранее предполагался умеренный рост среднегодовой цены на нефть до $50 к 2018 году, но в новом варианте она установлена на уровне $40 за баррель.