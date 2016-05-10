Кандидат в президенты США Трамп: необходимо ослабить курс доллара

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп изменил свою позицию по сокращению госдолга США и поддержал ослабление курса доллара. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

По мнению Трампа, необходимо ослабить курс доллара и задуматься о количестве напечатанных долларовых купюр, чтобы не допустить дефолт. Он уверен, что низкий курс должен помочь производству и экспортерам.

«Если курс доллара поднимется, в определенный момент это будет не очень хорошо», — сказал миллиардер.

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Трамп отметил, что его недавний призыв к «долгосрочным переговорам» о будущем 19-триллионного госдолга США не означает отказ от выплат. По его словам, ценные бумаги «абсолютно священны» и отказываться от выплат совершенно недопустимо, передает Gazeta.ru.

Проблему госдолга Трамп предложил решать выкупом облигаций при высоких процентных ставках.

Ранее Дональд Трамп пообещал добиться сокращения выплат по долговым обязательствам государства, если они станут чрезмерно высоки.