У Путина прокомментировали планы по ограничению роста зарплат россиян на время кризиса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Министерства экономического развития России (МЭР РФ) об ограничении роста реальных зарплат россиян на время кризиса, заявив, что пока идет поиск точек роста экономики страны и говорить о четко сформулированной позиции Администрации Кремля не приходится.

"Ну, вы знаете, это же одно из предложений. Продолжаются поиски точек роста российской экономики. Тема, скажем так, оптимизации бюджета, расходов, она постоянно находится на повестке дня, постоянно обсуждается. И тема оптимизации расходов, там, на госаппараты и так далее, и тому подобное. Поэтому эти поиски ведутся, пока говорить о какой-то четко сформулированной позиции, наверное, не приходится", - ответил пресс-секретарь на вопрос о том, как Кремль относится к предложению МЭР, сообщает Прайм.

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Сегодня газета "Коммерсант" сообщила о публикации доработанного проекта макроэкономического прогноза МЭР на 2016-2019 годы. В документе ведомство, возглавляемое Алексеем Улюкаевым, впервые объявило о том, как предполагается реализовывать целевой сценарий прогноза с выходом на рост ВВП в 4,5% к 2019 году.

В числе прочего Минэкономразвития предлагает ограничить рост зарплат в экономике в 2016–2017 годах с последующей ее компенсацией в 2018–2019 годах.