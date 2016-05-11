Силовые структуры в аэропорту "Борисполь" устроили обыск у поставщика бортового питания

Об этом УНИАН сообщила компания в своем заявлении.

«Сегодня в офисе ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» и личных помещениях должностных лиц предприятия проходят следственные действия, хотя оснований для таких мер с учетом соблюдения ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» не только положений действующего законодательства Украины, но и международных правил и стандартов, просто не существует», - сказано в заявлении компании.

В сообщении компания отметила, что проверка со стороны силовых структур является незаконной и скорее всего организованно основным конкурентом – компанией «DО & CО», владельцем которой является Валерий Горбатюк.

«Как оказалось, в украинских реалиях развитие владельцем DO CO Валерием Горбатюком предприятия по производству бортового питания ООО «Киев–Кейтеринг» ставило перед собой цель не конкурентное нахождения на рынке услуг бортового питания, а уничтожение конкурентов всеми возможными способами, в том числе с участием силовых структур», - говорится в заявлении.

В заявлении «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» указывает, что если еще несколько лет назад «Киев-кейтеринг» занимал 85% рынка услуг бортового питания в «Борисполе», то сейчас его доля снизилась до 60%. На пятки наступает один из его основных конкурентов —активно развивающаяся структура в данной сфере услуг – компания с иностранными инвестициями ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС».

«Как видим, иного варианта давления на конкурентов, чем способы 90-х годов господин Горбатюк не нашел», - подчеркнули в компании.

При этом «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» заверили, что компания примет все необходимые меры для возвращения ситуации в законное русло и привлечение к ответственности за неправомерные действия всех виновных лиц, в том числе со стороны силовых структур.

Как сообщали СМИ, компания «Киев–Кейтеринг» активно развивалась во времена президентства Януковича. В частности, в 2012 году при содействии властей был открыт цех по производству бортового питания.

В 2014 году в аэропорту Борисполь прекратил работу поставщик бортового питания для Lufthansa, British Airways, Air France, KLM и других украинских и иностранных авиаперевозчиков - кейтеринговая компания Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина.

Аиро Кейтеринг - дочернее предприятие немецкой LSG SKY Chefs, которое входит в тройку крупнейших кейтеринговых фирм Европы и является структурным подразделением группы Lufthansa.

По мнению экспертов, Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина была вынуждена прекратить работу из-за антиконкурентных действий компании «Киев-Кейтиринг».