За неделю украинцы взяли кредитов для энергосбережения на 84 миллиона гривень

Об этом сообщил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, комментируя оперативные данные мониторинга Программы по стимулированию населения и ОСМД к внедрению энергоэффективных мероприятий, говорится на сайте ведомства.

"Несмотря на праздничные дни, всего за неделю с 4 по 10 мая населением взято 5222 кредита на сумму 83,9 млн гривен", - сообщил Савчук.

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Отмечается, что из них 185 кредитов получено на "негазовые" котлы (3,1 млн грн), 5034 – на энергоэффективное оборудование и материалы (80,6 млн грн), еще три кредита получили ОСМД, их общая сумма составляет 190 тысяч грн.

"Популярностью "теплых" кредиты пользуются и среди субсидиантіо. Так, сегодня эта категория граждан приобрела энергоэффективных продуктов на сумму 30,6 млн гривен. Это 2111 малообеспеченных семей, которым правительство возместит 70%", – говорится в сообщении Госэнергоэффективности.

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При этом Сергей Савчук утверждает, что эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что "постепенно меняется и сознание людей в плане энергопотребления".