Профильная ассоциация выступила в поддержку законопроекта Кабмина об упрощении регистрации лекарств

Ассоциация "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) поддерживает доработанный Кабинетом министров законопроект №4484 "О внесении изменений в ст. 9 закона "О лекарственных средствах" (относительно государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств)", который был внесен в Верховную Раду 10 мая 2016 года. Об этом сообщается в пресс-релизе АПЛУ.

Согласно релизу, ассоциация разделяет инициативу правительства, целью которой является расширение ассортимента имеющихся в стране лексредств за счет упрощения механизма государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, зарегистрированных в странах со строгой регуляторной системой и внесенных в протоколы лечения или формуляры этих стран.

"Предложенный правительством новый законопроект позволит пополнить украинский рынок качественными препаратами по разным нозологическим группам, упростить доступ на рынок новейших оригинальных лекарственных средств с учетом механизмов защиты прав и интересов потребителей и пациентов. Надеемся, что Верховная Рада в ближайшее время поддержит поданный законопроект именно в доработанном виде, что, безусловно, расширит доступ граждан к новым безопасным, качественным и эффективным лекарственным средствам", - отмечается в пресс-релизе.

Ассоциация "Производители лекарств Украины" создана в 2010 году с целью интеграции усилий ведущих отечественных фармацевтических производителей для совершенствования фармацевтического рынка Украины, для обеспечения украинцев эффективными и качественными лекарственными средствами.

Предприятиями-членами ассоциации являются ПАО "Фармак", ТДВ "Интерхим", ПАО "НВЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ООО "Юрия-Фарм", ООО "Кусум Фарм", ЧАО "Индар".