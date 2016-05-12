В России допустили введение налога на тунеядство

Минтруда обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, но официально нигде не работающих, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление российского замминистра труда Андрея Пудова.

"Коллеги наши из Беларуси, может, поделятся опытом, у них серьезнейшие инновации произошли. Они ввели так называемый налог на тех лиц, которые находятся в трудоспособном возрасте, но не уплачивают страховые взносы, не заняты в трудовой деятельности. Они на такой серьезный шаг пошли. Мы пока эту тему обсуждаем, у них такое решение уже принято", - сообщил он.

Замминистра отметил, что легализация рынка труда является приоритетной задачей. В настоящее время ведомство действует административными рычагами, однако это уже дало определенный эффект.

По словам чиновника, за счет предпринимаемых мер в прошлом году было заключено порядка двух миллионов трудовых договоров, а в 2016 году – уже более 400 тысяч.

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"Это является основанием для того, чтобы разработать меры законодательного порядка", - добавил Пудов.

Издательство отмечает, что вопрос о необходимости принятия в России закона о тунеядстве поднимался несколько раз.