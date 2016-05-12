Кабмин поддерживает либерализацию визового режима Украины с Китаем

Министерство экономического развития и торговли Украины поддерживает инициативу Министерства иностранных дел Украины по либерализации визового режима для граждан Китая, что позволит увеличить туристический поток в Украину из этой страны.

Об этом сообщается на официальной странице Минэкономразвития в Facebook.

"Показательна статистика: ежегодный рост выездного туризма в мире составляет около 4%. Для сравнения, этот показатель в КНР составляет 25%. Очень уверенно растут и расходы граждан Китая на туризм. Если в 2005 году это было 22 миллиарда долларов США, то в этом году цифра увеличилась более чем в 10 раз и достигла 292 миллиарда долларов. Поэтому неудивительно, что либерализация визового режима с Китаем стала мировым трендом", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что Украина долгое время не пересматривала визовый режим для граждан Китая, в связи с чем только 10 тысяч китайских туристов посетили страну в прошлом году.

Сообщается, что постановление правительства о визовой либерализации находится на финальном этапе согласования, а после его принятия граждане Китая смогут получать визы непосредственно в аэропорту "Борисполь" уже с 1 июня, а после экспериментального периода – в аэропортах Одессы и Львова.

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Как сообщал УНИАН, Китай ввел 144-часовой безвизовый режим для 51 страны мира, в том числе и Украины. Таким образом, граждане Украины могут находиться на территории Шанхая, провинций Цзянсу и Чжэцзян, расположенных в дельте реки Янцзы, на протяжении 144 часов без необходимости оформлять китайскую визу.

Безвизовый режим актуален для транзитных пассажиров, которые совершают поездку в третью страну или регион транзитом через территорию указанных районов.