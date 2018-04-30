Баланс недели: миссия МВФ в работе, "черная сотня" Гройсмана и битва за "Укргазвыдобування"

Работа миссии Международного валютного фонда в Украине - наиболее важное событие минувшей недели. Ведь от выводов миссии зависит, получит ли наша страна, являющаяся форпостом сдерживания продвижения обезумевшей России на Запад, очередную помощь от МВФ после затянувшейся паузы.

«В столь сложное время для Украины очень важна поддержка, в том числе поддержка МВФ. Но мы также рассматриваем наше взаимодействие как возможность проведения структурных реформ, которые дадут возможность обеспечить трансформацию Украины от постсоветского государства к современной европейской стране», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с главой миссии МВФ Роном ван Руденом.

Гройсман заверил, что в приоритетах нового правительства – реформа таможни, изменение налогообложения, обеспечение прозрачности государственного управления, в том числе на госпредприятиях, а также совершенствование системы госзакупок и проведение честной приватизации.

Если миссия сделает положительные выводы о состоянии дел в Украине и убедится в серьезности намерений властей проводить реформы, то к концу первого полугодия наша страна сможет получить 1,7 млрд долларов. Кроме того, возобновление сотрудничества с МВФ откроет для Украины возможность получить дополнительно порядка 5 млрд долл. от других внешних кредиторов. В частности, Украина может рассчитывать на 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США и около 600 млн долл. от Европейского Союза.

Кстати, Украина выполнила еще одно важное условие МВФ: назначила нового Генпрокурора – Юрия Луценко, главной задачей которого является почистить «диамантовые прокурорские конюшни».

Но если очередной транш финансовой помощи от МВФ будет отложен до осени, то девальвация гривни продолжится – до уровня 28 грн/долл. к концу года. По крайней мере, к такому выводу склоняется аналитическая группа Da Vinci AG Ukrainian Economic Trends Forecas.

Наиболее значимым фактором в вопросе курсовой стабильности, по оценкам Da Vinci AG, являются низкие темпы восстановления позиций украинских экспортеров на внешних рынках, что обусловливает негативное влияние на валютную выручку экспортеров и на поступление валюты в резервы.

Таможню пугают «черной сотней»

Не рассосалась на минувшей неделе и тема контрабанды и коррупции на таможне. Как известно, неделей ранее этот вопрос поднял глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, который в знак протеста против смены руководителя таможни в регионе подал заявление об отставке. Кроме того, Москаль заявил, что контрабанда крышуется напрямую из Киева, и не без участия главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Президент Петр Порошенко все же убедил Москаля остаться в должности и пообещал поддержку в реализации программы по децентрализации и борьбе с контрабандой.

10 мая премьер Гройсман решил лично разрулить ситуацию, позвав на встречу и Москаля, и Насирова, которым было поручено оперативно положить конец беспорядку в системе таможни и искоренить так называемые серые и черные контрабандные схемы. В тот же день глава правительства отправился в пункт пропуска «Краковец» Львовской таможни, чтобы провести совещание с руководством таможни региона и Насировым.

«У вас есть три месяца, чтобы навести порядок на украинской таможне. Если на это есть политическая воля — я поддержу, если нет — пишите уже сегодня заявления, потому что вас сметет», - заявил Гройсман.

На этой же встрече премьер и произнес сакраментальную фразу о создании «черной сотни» - межведомственного подразделения для контроля работы таможенников.

«Это будет сотня людей, которые будут оснащены всеми техническими средствами, чтобы показать, как надо работать. Я обеспечу их как можно лучше», - подчеркнул Гройсман.

По словам главы правительства, сегодня в системе таможни, начиная с главных департаментов и заканчивая местными таможнями и пунктами пропуска, существуют различные теневые схемы контрабанды, которые лишают государственный бюджет десятков миллиардов гривен путем неуплаты сборов и платежей. По подсчетам Кабмина, при ликвидации серых схем рост таможенных платежей в бюджет страны может превысить 50 млрд грн.

В этом контексте Гройсман напомнил случай с контрабандой древесины на Закарпатье. «Идет борьба за пункт пропуска «Тиса», где проходит серьезный поток контрабандных товаров», - сказал он. Через этот пункт из Украины вывозится дорогостоящая древесина, которая незаконно вырезается в карпатских национальных парках. Чтобы не допустить дальнейшее оголение украинских Карпат, власти пошли на серьезный шаг. 11 мая Кабинет министров поддержал предложение Министерства экологии временно прекратить вырубки в лесах и уволить руководителя Гослесагентства. Этому предшествовала поездка главы Минэкологии Остапа Семерака в национальные парки в Карпатах, где он воочию увидел промышленные масштабы незаконной вырубки леса.

На протяжении долгих лет лес в Карпатах вырезали под видом санитарной рубки, но выбирали для этого наиболее качественную древесину, чтобы можно было подороже продать на экспорт.

Стоит также отметить, что в рамках начатой реформы Государственной фискальной службы премьер Гройсман поручил руководству ведомства прекратить незаконную деятельность налоговой милиции в сфере сопровождения закупок и экспорта грецких орехов.

Курс на газовую независимость

Тема обеспечения Украины природным газом и стоимости этого топлива продолжала оставаться актуальной и на минувшей неделе. Правительство в очередной раз заявило, что наша страна имеет все возможности и ресурсы для того, чтобы уже в среднесрочной перспективе стать энергонезависимым государством. В то же время, чиновники сообщили, что украинцам не следует полностью отказываться от газа и переходить на дрова, как это ранее предлагал сделать вице-премьер Павел Розенко, просто нужно использовать газ более эффективно.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко отметил, что половина от объема потребляемого природного газа в жилищном секторе (17 млрд куб. м), используется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

«На сегодняшний день фактически весь жилищный сектор потребляет 17 млрд куб. м газа. На индивидуальный тепловой сектор и многоэтажки приходятся приблизительно две одинаковые цифры – по 7,5-8 млрд с каждого сектора. Мы считаем, что на сегодняшний день потери составляют 50%», - сказал Зубко в ходе II Форума энергоэффективного партнерства «Энергосервис: инвестиции в энергоэффективность бюджетной сферы и преимущества для жилых зданий».

Па его словам, при условии проведения энергоэффективных мер и термомодернизации зданий, построенных до 90-х годов, Украина через несколько лет сможет сократить потребление газа в жилищном секторе до 12 млрд куб. м. Необходимо также улучшить систему государственной помощи для комплексной термомодернизации зданий, поскольку при нынешней системе эффективность таких мер составляет не более 20% при возможных 40-50%.

При этом Зубко подчеркнул, что параллельно в стране нужно активно обновлять тепловые сети, поскольку потери в них значительно превышают нормативы. В качестве примера он привел Криворожскую теплоэлектроцентраль, потери которой составляют 47%.

«У нас в реновации нуждаются порядка 70% украинских сетей», - сказал вице-премьер-министр.

Вместе с тем, премьер Гройсман заявил, что решение правительства установить в Украине рыночную цену на газ для всех потребителей, принятое в апреле текущего года, является серьезным толчком для преодоления коррупции в сфере поставок газа и наращивания его добычи. По его словам, рыночная цена на газ позволит провести модернизацию государственного газодобывающего холдинга «Укргазвыдобування» и, таким образом, увеличить собственную добычу. При этом он вновь напомнил, что поводов для паники в связи с рыночной ценой на газ нет.

«Тот, кто имеет небольшие доходы и потребность в компенсации, все получит. Все будет адресно компенсировано. Поэтому - никакой паники», - подчеркнул Гройсман.

Борьба за лакомый актив

Минувшая неделя также ознаменовалась борьбой за крупнейшую в стране газодобывающую компанию - «Укргазвыдобування». Глава компании Олег Прохоренко, выступая на заседании правительства с докладом о перспективах развития «Укргазвыдобування» и планах увеличения добычи газа, как бы между прочим заявил, что работу главного офиса госкомпании парализовали вооруженные автоматами люди в балаклавах, которые представились работниками СБУ.

«Сейчас порядка 50 человек из СБУ, «Альфы», маски-шоу», - сказал Прохоренко. При этом премьер-министр удивился и спросил, не боится ли менеджмент таких действий. Прохоренко коротко ответил: «Нам нечего бояться».

На следующий день пресс-служба компании сообщила, что обыск производится на основании постановления Печерского районного суда Киева по досудебному расследованию в уголовном производстве от 28 февраля 2014 года по фактам совершения должностными лицами компании правонарушений. В компании подчеркнули, что в рамках обыска изымаются также документы, информация, оргтехника и личные телефоны действующего руководства.

Между тем, Олег Прохоренко, назначенный главой «Укргазвыдобування» в июне 2015 года, отмечает, что в компании уже несколько месяцев ведутся разного рода проверки. Ранее он неоднократно заявлял о давлении на компанию, в частности, со стороны народных депутатов и силовых ведомств, что, по его мнению, связано с активизацией изменений в компании, которые призваны устранить коррупцию и преступные схемы.

По-видимому, чистка в госкомпании коррупционных схем новым руководством не дает спокойно спать особам, паразитировавшим долгие годы на потоках «Укргазвыдобування». С установлением рыночных цен компания рассчитывает в 2016 году получить 63 млрд грн дохода от реализации природного газа, нефтепродуктов и прочих услуг. Учитывая, что с мая за продажу газа госкомпания получает в 3 раза больше, чем ранее, то борьба за распределение этих денежных потоков может стать еще более острой.

Парламентарий от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко, комментируя произошедшее, заявил, что обыск может быть попыткой народных депутатов от групп «Воля народа» и «Видродження» восстановить свое влияние на «Укргазвыдобування», которое было утеряно с приходом нынешнего руководства компании.

«Группа «Воля народа» имеет длительный интерес в этой компании. Депутаты Ярослав Москаленко и Александр Онищенко имеют договоры о совместной деятельности с «Укргазвыдобування». Объяснением нынешних обысков может стать попытка устранения нынешнего руководства компании, поскольку оно нелояльно к группе «Воля народа». Также есть депутат от группы «Видродження» - Сергей Кацуба, который тоже имеет договоры о совместной деятельности», - сказал Лещенко.

Эксперты отрасли говорят, что контроль над «Укргазвыдобування» стал разменной монетой между Администрацией президента и парламентскими группами в вопросе поддержки продвигаемых главой страны законопроектов.

В защиту госкомпании выступил премьер-министр, подчеркнув, что не допустит разрушения системы управления «Укргазвыдобування», в том числе путем давления на компанию и проведения обысков в корпоративных офисах.

«Если у правоохранителей есть вопросы, то они имеют право их задать и все выяснить. Однако, на мой взгляд, нет никаких оснований смещать сейчас назначенный менеджмент. Я пришел в правительство, чтобы работать на государство, а значит - на украинский народ. И я никому не позволю брать под контроль что-либо, что принадлежит народу. Каждая государственная компания будет работать на Украину и украинцев», - сказал премьер.

При этом он опроверг распространяемые некоторыми политиками заявления о якобы планах правительства приватизировать крупнейшую газодобывающую компанию.

«Укргазвыдобування» - это государственная компания. Она должна быть успешной и принадлежать государству. Допускать приватизацию такой компании ни в коем случае нельзя. Планов (по приватизации - УНИАН) нет, и не будет», - сказал глава Кабмина.

В пятницу Гройсман решил более детально вникнуть в особенности работы компании и в ее проблемы, отправившись в Харьковскую область, где ознакомился с производственными объектами «Укргазвыдобування» - газовыми скважинами и Шебелинским заводом по переработке газового конденсата и нефти.

Александр Гречко (УНИАН)