В МЭРТ назвали условие, при котором Украина может попасть в ТОП-50 рейтинга Doing Business

Об этом сообщил руководитель Дерегуляционного офиса (BRDO) Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

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«Украина еще имеет теоретические шансы войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business 2017 (который будет опубликован осенью 2016 года – УНИАН)», - написал он.

По словам Гончарука, для этого парламенту необходимо принять 5 законопроектов, касающихся улучшения государственного регулирования строительства, внедрения права доверенной собственности, усовершенствования процедуры использования печатей юридическими лицами, упрощения регистрации бизнеса и отмены паевого участия в развитии инфраструктуры населенных пунктов.

«В случае принятия этих документов до конца мая, кроме положительного эффекта для бизнес-климата в целом, Украина сможет побороться за вхождение в ТОП-50 авторитетного мирового рейтинга Doing Business», - подчеркнул руководитель BRDO.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.

Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в рейтинге Doing Business, заняв 83-е место. Эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, стало упрощение регистрации бизнеса. В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.