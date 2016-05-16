Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении главы Гослесагентства

Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Александра Ковальчука. Решение было принято на заседании правительства 11 мая.

Комментируя увольнение чиновника, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что основными причинами принятого правительственного распоряжения стали бесконтрольная вырубка лесов, а также организация экспорта ценных пород древесины под видом дров. Одновременно с тем, Гройсман поручил Минприроды, Нацгосслужбе, Минагропроду провести служебное расследование фактов бездействия руководства Государственной экологической инспекции Украины в сфере охраны и сохранения лесных ресурсов. О результатах расследования необходимо сообщить правительству уже в конце мая.

Кроме того, в месячный срок Минприроды, Минагропрод, Минрегион, Гослесагентство, Госрыбагентство должны разработать и подать Кабинету министров соответствующие проекты актов по реформированию системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды путем определения единого контролирующего органа в этой сфере и передачи ему всех контрольных функций.

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Справка УНИАН. В управлении Гослесагентства на текущий момент находится около 68% лесов страны, остальные принадлежат другим лесопользователям. Данные о вырубке лесов и восстановлении лесного хозяйства на официальном сайте Гослесагентства датируются 2013-2014 годом и с тех пор не обновлялись. По состоянию на 2013 год, официально объем восстановления лесов превышал объем вырубки в полтора раза.

Вместе с тем, из других открытых источников известно, что за последние годы в Украине доля "теневой" вырубки, не поддающейся какому-либо учету, составляет не менее 20% от общего объема вырубки. По данным ряда СМИ, при летней - пиковой - рубке в 14-15 миллионов кубометров на теневой рынок приходится около 3 миллиона кубометров леса.