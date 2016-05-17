Участники рынка: половина украинских онлайн-магазинов продают нелицензированные IT-товары

Об этом сообщил руководитель аудио-видео отдела компании Samsung в Украине Андрей Скира в ходе круглого стола.

"Есть около 170 онлайн-продавцов телевизоров Samsung, из них 74 - везут исключительно нелегальные несертифицированные товары. То есть около половины продавцов свободно продают нелегальные товары. Около 25% всех моделей телевизоров Samsung ни разу не были завезены в Украину официально", - сказал Скира, ссылаясь на исследование сайта Hotline.

Читайте такжеУкраина заняла первое место в Европе в отрасли IT-аутсорсинга

При этом он отметил, что с каждым годом объемы нелегального импорта ІТ-продукции в Украине растут, в связи с чем государственный бюджет недополучает десятки миллионов гривень.

"Как мы видим, тренд нарастающий. Мы оцениваем потерянный рынок не менее 0,5 млрд грн в год, и мы оцениваем потерю налогов не меньше чем в 30 млн грн", - добавил Скира.

Представитель компании Lenovo в Украине Тарас Джамалов сообщил, что в случае, если государство не предпримет решительных шагов в сфере защиты ІТ-рынка от теневого импорта, объем нелицензированной ІТ-продукции в краткосрочной перспективе может вырасти в два раза.

"Объем теневого импорта в IT-товарах в 15-20% - это критическая точка. Если сейчас ничего не сделать, то я уверен, что через полгода эта цифра достигнет 40-50%, а сумма недополученного государством НДС будет исчисляться миллиардами гривень", - отметил он.

Как сообщила представитель компании Epson Александра Ткаченко, онлайн-магазины продают нелегальную продукцию по более низкой цене, чем и привлекают покупателей, особенно в условиях низкой покупательной способности населения. Однако такая техника является менее качественной и быстро ломается.

"В любом случае, страдает по факту и репутация вендора, и потребитель оказывается дезинформирован… Очень редко потребитель винит в своей ошибке себя, еще реже винит продавца, у которого купил. В глубине души он винит вендора. В связи с этим производитель несет репутационные потери", - отметила Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Ассоциация предприятий информационных технологий Украины направила официальное письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой усовершенствовать украинское законодательство в сфере защиты отечественного рынка от нелегального импорта ІТ-товаров, вследствие которого государственный бюджет ежегодно недополучает порядка 3,6 млрд грн.

25 марта АПИТУ обратилась к главе Государственной фискальной службы Роману Насирову с просьбой принять меры против недобросовестных магазинов, реализующих нелегальную продукцию известных иностранных производителей электробытовой техники.