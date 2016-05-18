Кабмин запустит услугу приема электронных петиций граждан на своем сайте

Кабинет министров Украины технически готов запустить услугу приема электронных петиций граждан на своем официальном веб-сайте, сообщил директор Департамента информационных технологий Секретариата Кабинета Министров Украины Егор Стефанович в ходе рабочей встречи по обсуждению порядка рассмотрения электронных петиций, адресованных правительству.

"Кабинет министров, Министерство юстиции и общественность начали попытку реального внедрения электронных петиций на портале Кабмина. Все вы знаете, что были приняты соответствующие изменения в закон, которыми требуется принятие петиций на портале Кабинета министров. Администрация президента и Верховная Рада уже это сделали, пришло время Кабинета министров", - сказал он.

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При этом точные сроки запуска данной услуги Стефанович не уточнил.

Директор Департамента конституционного, административного и социального законодательства Минюста Роман Усенко, также присутствовавший на встрече, сообщил, что ответственным за рассмотрение поступивших петиций будет Секретариат Кабмина. Он будет принимать решение, насколько петиция соответствует общим требованиям, не содержит ли призывов к войне и сепаратизму и относится ли к компетенции правительства.

По словам Усенко, секретариату Кабмина на рассмотрение каждой конкретной петиции будет выделено не более 10 дней. При этом петиция будет принята только в том случае, если ей удастся собрать не менее 25 тысяч подписей граждан в течение не более 3 месяцев со дня ее обнародования.

Также Усенко добавил, что для размещения петиции необходимо будет заполнить специальную форму на сайте, идентифицироваться и указать свои реквизиты. Подобный шаг, по его словам, позволит избежать "накрутки" голосов.

"Неправдивые сведения, поданные автором петиции, являются основанием для отказа в ее публикации", - отметил он.

В то же время Усенко добавил, что этот вопрос еще не решен и подлежит обсуждению.

Другим дискуссионным вопросом, вызвавшим недовольство общественности, стало предложение запретить гражданам России и Крыма голосовать за принятие каких-либо решений.

Представители Секретариата Кабмина и Минюста уточнили, что озвученные ими предложения не являются окончательными и могут быть пересмотрены.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины анонсировал запуск услуги приема электронных петиций еще в 2015 году.

В июне 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон "Об обращении граждан" об электронном обращении и электронной петиции, которым вводится механизм подачи обращений в электронной форме, а также такой новый инструмент обращения к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и в органы местного самоуправления, как электронная петиция. Электронные петиции подаются через официальные веб-сайты соответствующих органов или веб-сайты общественных объединений.