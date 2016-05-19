Кабмин намерен утвердить План приоритетных действий на 2016 год 26 мая – Гройсман

Кабинет министров Украины намерен 26 мая окончательно утвердить План приоритетных действий на 2016 год, после чего будет подготовлен план среднесрочного развития страны, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе презентации документа в Кабинете министров.

"Мы надеемся окончательно утвердить План приоритетных действий правительства на 2016 год 26 мая", - сказал глава Кабмина, подчеркнув, что ключевая задача правительства - улучшить благосостояние украинцев.

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Как сообщал УНИАН, План приоритетных действий в нынешней редакции насчитывает более 200 страниц и учитывает планы работы всех министерств и органов центральной власти в нескольких ключевых направлениях, преимущественно социально-экономического характера.

В частности, основными макроэкономическими показатели определены снижение дефицита госбюджета до 3% в 2017 году с нынешнего показателя в 3,7%, в также рост промпроизводства на 4% в среднесрочной перспективе против нынешнего показателя в 1-2%.