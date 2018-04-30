Баланс недели: довольная миссия МВФ, план Гройсмана и борьба с фурами

Украина и ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд - согласовали ряд мер, необходимых для завершения второго пересмотра программы расширенного финансирования, одобренной фондом в марте 2015 года. Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, завершившей свою работу в Киеве 18 мая.

Как отметил глава миссии Рон ван Руден, Украина за последний год достигла значительного прогресса в восстановлении экономической стабильности. «Неукоснительное выполнение структурных и институциональных реформ критически важно для достижения стабильного роста, а непреклонная решимость властей в борьбе с коррупцией является «лакмусовой бумажкой» способности правительства сохранить широкую внутреннюю и международную поддержку своей политики», - подчеркнул Рон ван Руден.

Среди рекомендаций МВФ нет ничего необычного. Всего-навсего нужно закрепить фискальную и финансовую стабильность, обеспечить верховенство закона, а также реформировать работу большинства государственных предприятий.

Министерство финансов Украины подтвердило, что стороны согласовали меры, необходимые для завершения второго пересмотра действий в рамках программы расширенного финансирования. Дальше алгоритм шагов понятен - договоренности должны быть утверждены руководством МВФ и Советом директоров фонда, после чего будет принято решение относительно предоставления Украине очередного транша. Случится это уже в июле.

По мнению большинства экспертов, МВФ транш в размере 1,7 млрд долларов выделит.

Важную роль должно сыграть то обстоятельство, что Украина в опережение графика установила рыночные цены на газ. Правда, еще предстоит принять около десяти различных законопроектов. Учитывая расклад политических сил в Верховной Раде и абсолютное нежелание народных депутатов работать, сия миссия для правительства будет нелегкой. И это ставит под большой вопрос дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ.

Еще одна проблема - огромный дефицит Пенсионного фонда. Министр социальной политики Андрей Рева не скрывал, что это было центральным вопросом переговоров правительства с миссией МВФ.

«Когда у нас сегодня работала миссия МВФ, центральным вопросом в переговорах с МВФ был вопрос к нам - как вы собираетесь ликвидировать дефицит Пенсионного фонда», - сказал Рева.

«У нас из 260 млрд грн, которые нужны в год, чтобы платить пенсии, дотация государственного бюджета Пенсионному фонду составляет 145 млрд грн. Это - самая ужасная цифра, которая может быть. Это - ситуация, когда Пенсионный фонд фактически является банкротом в условиях того, что сами пенсии очень и очень небольшие», - добавил министр.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать: правительство выберет самый банальный путь – ограничит досрочный выход на пенсию и поднимет пенсионный возраст для всех категорий населения.

План Гройсмана

Премьер-министр, как и обещал, представил на заседании правительства оперативный план реформ на текущий год.

Презентуя подготовленный документ, Гройсман широкими мазками перечислил болевые места отечественной экономики и обозначил точки роста в 2016 году. Пока министры листали 200-страничный документ, премьер рассказывал о том, что приоритетами развития нашей страны, согласно плану, станут макроэкономическая стабилизация, борьба с коррупцией и создание благоприятных условий для бизнеса.

В частности, стабилизировать макроэкономическую ситуацию Кабмин Гройсмана предлагает путем снижения дефицита госбюджета до 3% в 2017 году с нынешних 3,7%, а также благодаря росту промпроизводства на 4% в среднесрочной перспективе против нынешнего показателя 1-2%.

Также предусматривается реформирование системы управления госфинансами, пенсионной системы, внедрение адресной соцподдержки и повышение уровня средней зарплаты.

Так, Кабинет министров в 2016 году планирует внедрить электронную систему оформления и получения субсидий, а также перевести 20 государственных услуг в электронный формат.

Гройсман заявил, что реформированию подлежит вся система оказания социальной помощи государством, поскольку не все ее получатели действительно испытывают нужду. «Среди получателей социальной помощи лишь 25% людей являются бедными», - сказал глава правительства.

Кроме того, на радость селянам Кабмин предлагает внедрить прямую адресную поддержку мелких сельскохозяйственных предприятий с земельным банком до 500 га, а также разрешить продавать право аренды земли и оформлять его в качестве залога при получении кредита.

Помимо прочего Гройсман пообещал основательно взяться за реформу налоговой системы. Он отметил, что правительство намерено упростить администрирование налогов и анонсировал сокращение раздутого штата Фискальной службы.

В приоритете команды премьера - наведение порядка на украинской таможне и ее последующее техническое переоснащение.

«Мы наведем порядок на украинской таможне и сделаем все для того, чтобы «белый» импортер чувствовал себя абсолютно комфортно, а «серый» и «черный» - имел показатели, несовместимые с жизнью», - сказал Гройсман.

Премьер упомянул и наши дороги, более 90% которых нуждаются в капитальном ремонте. Для решения этой проблемы правительство всерьез задумалось о создании дорожного госфонда - как главного источника финансирования ремонта и строительства, так как ежегодно выделяемых из госбюджета средств на эти цели хронически не хватает.

Гройсман пообещал, что многострадальный дорожный фонд, законопроект о котором был с треском провален народными избранниками, все-таки будет создан в 2017 году.

«И тогда вы увидите, что через несколько лет дорожное хозяйство при таком подходе выйдет на другой качественный уровень, хотя сегодня находится в ужасном состоянии», - подчеркнул премьер.

Безусловно, Гройсман не оставил без внимания тему энергетической независимости нашей страны. Он высказал уверенность, что Украина может достичь полной энергонезависимости в среднесрочной перспективе, так как имеет достаточно ресурсов и возможностей для этого.

«Сейчас мы начинаем этап увеличения собственной добычи газа. И если коллеги по прошлому Кабмину сделали все для того, чтобы переключить с российской трубы на европейскую, то наша с вами задача - стать полностью энергонезависимым государством», - отметил он.​

Кульминацией заседания Кабмина стало выступление сопредседателей Группы поддержки реформ при правительстве Украины - Лешека Бальцеровича и Ивана Миклоша. Последний подчеркнул важность ускорения начатых реформ в стране, в частности, приватизации.

«В приватизации не было сделано почти ничего, там нужно ускорить процесс, и это один из приоритетов правительства. Госпредприятия - это один из самых больших источников коррупции. Бороться с коррупцией можно вполне конкретно - ускорить приватизацию, которая будет прозрачной и эффективной», - сказал Миклош.

ОПЗ на продажу

Кстати, старт большой приватизации уже дан. На минувшей неделе Кабмин выставил на продажу одного из крупнейших производителей химической продукции в стране - Одесский припортовый завод. Стартовая цена - более 13 млрд грн.

Представляя план приватизации завода на заседании правительства, глава Фонда госимущества Игорь Билоус подчеркнул, что Украина не допустит к продаже акций предприятия покупателей из России, а также компании из черного списка офшорных зон.

Министр внутренних дел Арсен Аваков высказал опасение, не сорвет ли приватизацию наличие долга ОПЗ в размере 193 млн долл. перед подконтрольной одиозному украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу компанией Ostchem за поставленный заводу газ в 2013-2014 годах.

Но глава Фонда госимущества поспешил заверить, что наличие этой задолженности не заблокирует конкурс. Конечно, новому собственнику завода придется погасить этот долг. Принимая во внимание данный малоприятный для инвесторов факт, Билоус отметил, что стартовая цена завода сформирована после вычета задолженности перед структурой Фирташа.

«Инвестор, который придет на завод, будет разбираться со всеми хозяйственными делами предприятия, в том числе и с долгом. Этого факта никто не скрывает. Пока никакой угрозы конкурсу нет… В инвестиционных условиях есть пункт о том, что новый собственник будет обязан уплатить все долги и не допустить возникновения новых. И это - нормальная мировая практика», - сказал Билоус.

Кроме обязательств по уплате долга, инвестор должен будет провести модернизацию предприятия и поддерживать экологическую безопасность деятельности завода.

Если все пойдет по плану, то ОПЗ может уйти с молотка уже в июле, а ранее проявившие интерес к покупке завода около 10 иностранных покупателей смогут обеспечить достойную конкуренцию.

Борьба с фурами. Перегруженными

Новый виток развития на минувшей неделе получила история с запретом перегруженным грузовикам ездить по автодорогам в ряде областей. Министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил войну перегруженным фурам, подчеркнув, что машинам с нагрузкой более 40 тонн не место на отечественных дорогах.

«Государство возвращает контроль над дорогами Украины. Государство не вводит новых правил для перевозчиков - мы требуем соблюдения украинского законодательства, нормы которого по максимально разрешенной нагрузке действуют уже давно. Раньше государство закрывало на это глаза, перевозчики возили, как хотели, что привело к такой ситуации с дорогами, которую мы имеем сегодня. Мы объясняем всем: машины с нагрузкой более 40 тонн по дорогам Украины ездить не будут», - сказал министр.

Действительно, в октябре 2015 года Кабинет министров запретил движение грузовиков массой более 40 тонн, однако эта норма не выполнялась.

В том, что ситуация с дорогами критическая, красноречиво свидетельствуют подсчеты Мининфраструктуры. Так, в ведомстве указывают, что перегруженный транспорт наносит ежегодные убытки от разрушения дорог на сумму более 2 млрд гривен.

Чтобы исправить ситуацию, на дороги Одесской, Николаевской и Херсонской областей вышли инспекторы с весовыми комплексами. Поначалу на трассах образовались километровые пробки из-за водителей фур, которые бастовали против введения весового контроля. Однако конфликт удалось разрешить: вскоре акции поутихли и теперь большинство водителей вежливо проезжают на пункты контроля, а в случае перегруза платят штраф и на месте разгружают грузовики.

По информации Омеляна, в результате было наложено штрафных санкций на сумму около 148 тысяч гривен. По подсчетам правительства, на начальном этапе штрафы от перегруза транспорта принесут бюджету порядка 400 тыс. грн в месяц.

Премьер-министр Владимир Гройсман на минувшей неделе проинспектировал весовые комплексы, установленные на Одесской трассе. Он лично убедился, что контролирующие вес грузовиков приборы работают, а большинство перевозчиков уже осознали необходимость этого нововведения.

Но очевидным является тот факт, что таких мер недостаточно, и перевозчики могут снова взбунтоваться, ратуя за отмену весовых ограничений.

И еще одна проблема – образовавшиеся пробки. Крупная зерноторговая компания «Прометей» сообщает, что новый режим усложняет проезд к портам в Николаевской области, вследствие чего экспортеры не могут вовремя доставить груз на судно и нарушают экспортные контракты.

«Мощным потоком грузового транспорта сегодня заблокированы подъезды к портам даже для законопослушных перевозчиков. В итоге горят сроки, и экспортеры вынуждены платить огромные штрафы», - сообщили в компании.

Такая ситуация играет не в пользу госбюджета. Ведь это может побудить перевозчиков давать взятки инспекторам за пропуск фур вне очереди или без проверки веса.

В зерноторговой компании сообщают со ссылкой на своих партнеров-перевозчиков, что на дорогах продолжают действовать старые схемы.

Очевидно, что для разрешения данной проблемы требуются законодательные решения. Ряд депутатов уже зарегистрировали в Верховной Раде два законопроекта, направленные на защиту автомобильных дорог Украины от разрушения перегруженным автотранспортом.

Кроме того, нужно увеличить количество весовых комплексов, чтобы освободить дороги от скопившихся автомобилей.

По словам Омеляна, из 34 имеющихся весовых комплексов только 18 находятся в исправном состоянии. Добавляет оптимизм план правительства до конца года увеличить втрое количество весовых комплексов - до 105 единиц.

Александра Данько (УНИАН)