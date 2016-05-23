Каждый пятый россиянин не верит в скорое окончание кризиса - опрос

Почти половина опрошенных россиян (44%) основной внутренней угрозой для России считают проблемы экономики и рост государственного долга, такой вариант ответа выбрали, сообщает Газета.ru со ссылкой на опрос "Левада-центр".

"На второе место (16%) россияне поставили "произвол и безответственность никем не контролируемых властей", далее следуют "ослабление единства России" и "политическая нестабильность" (по 9%), а также «борьба между различными коррумпированными "кланами" во власти" (8%)", - говорится в сообщении.

С тем, что в стране экономический кризис, согласились 39% респондентов. При этом в марте данная цифра составляла 46%. Не увидели признаков кризиса лишь 2% опрошенных россиян.

"На вопрос, как долго в России еще продлится экономический кризис, 22% опрошенных ответили, что пока это невозможно предсказать, а 21% убежден, что он продлится еще много лет. Вариант "более двух лет" выбрали 20%, менее двух лет - 19%", - подчеркивает издание.

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О том, что около половины доходов семьи уходит на питание, сообщили 41% респондентов. Также, почти половина (47%) заявили, что не заметили никаких перемен по зарплатам, пенсиям, стипендиям в своем городе. При этом 36% сообщили об ухудшении положения.