Путин повысил пенсионный возраст для российских чиновников

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении пенсионного возраста чиновников. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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11 мая Госдума РФ поддержала этот закон в третьем чтении. Согласно нему, с 1 января 2017 года возраст, который дает право на страховую пенсию по старости, будет повышаться на шесть месяцев ежегодно. Ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин ранее говорил, что в итоге к 2032 году пенсионный возраст составит для женщин-чиновников 63 года, для мужчин – 65 лет.

Согласно действующему законодательству, в России мужчины имеют право выходить на пенсию с 60 лет, а женщины – в 55, сообщает Slon.ru.

В правительстве РФ в данный момент обсуждается возможность повышения пенсионного возраста для всех россиян, на необходимости которого настаивает Министерство экономического развития. В конце апреля Министерство финансов направило в кабмин свой план по совершенствованию пенсионной системы, в нем ведомство предлагало повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет.

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В марте глава Министерства труда РФ Максим Топилин говорил, что для российских властей приоритетом является стимулирование более позднего выхода на пенсию, а не общее повышение пенсионного возраста.

До этого премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что Минск надеется на то, что Москва одновременно с ним повысит пенсионный возраст для своих граждан с 2017 года.

Ранее правительство Беларуси приняло решение повысить пенсионный возраст на полгода с 1 января 2017 года, после чего постепенно повышать его в течение нескольких лет.