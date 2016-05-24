Coca-Cola приостановила производство в Венесуэле из-за нехватки сахара

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря компании Керри Тресслера, передает РБК.

«Поставщики сахара в Венесуэле сообщили нам, что временно прекращают свою деятельность», — сказал он. Тресслер добавил, что его компания ведет переговоры с поставщикам и государственными органами, чтобы решить эту проблему.

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Coca-Cola — не первая крупная компания, которой пришлось приостановить производство из-за нехватки сырья в Венесуэле. Как напоминает Bloomberg, на такие же мыре ранее пришлось пойти Kraft Heinz Company и Clorox.

30 апреля крупнейший производитель пива в Венесуэле Polar также приостановил работу. Причиной для этого стала нехватка валюты, из-за чего компания не могла закупить ячмень из-за рубежа.