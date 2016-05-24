Медведев – пенсионерам аннексированного Крыма: денег нет, но вы держитесь

В ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в аннексированный Крым жители полуострова пожаловались ему на размер пенсионного обеспечения.

Короткое видео встречи Медведева с гражданами размещено на YouTube.

Во время встречи премьера с жителями оккупированного Крыма одна из женщин пожаловалась Медведеву, что размер пенсии настолько низкий, что на нее «невозможно прожить».

«Пенсия — невозможно прожить. Цены бешеные, сил уже нет, неправильную индексацию нам рассчитывают. Обижают нас, не дают 4% даже! Что же такое 8 тысяч — это мизер! Ноги об нас вытирают», — негодовала женщина.

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Медведев признал, что проблемы есть во всех регионах, но власти не могут взять и поднять пенсии только в одном субъекте страны.

«Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» — ответил премьер РФ жителям Крыма.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием на суверенной территории Украины в ее международно признанных границах, которые включают Автономную Республику Крым и Севастополь, главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста.

Напомним, Медведев 22-24 мая находится во временно оккупированном Крыму.