Украина и Нигерия определили приоритетные направления сотрудничества

Приоритетные направления двустороннего сотрудничества между Украиной и Нигерией обсуждались во время 2-го раунда политических консультаций, которые состоялись сегодня в г. Абуджа.

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, по результатам переговоров приоритетными направлениями определены, в частности, развитие промышленного потенциала и инфраструктуры, проекты в области образования и возобновляемой энергии.

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"В ходе консультаций стороны обсудили вопросы активизации политического диалога на высоком уровне, расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также сотрудничество в рамках ООН, в частности, в контексте членства Украины в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями относительно развития ситуации в Украине и в регионе Западной Африки.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра Сергей Кислица, нигерийскую – государственный министр иностранных дел Хадижа Букар Абба Ибрахим.

В состав нигерийской делегации входили представители министерств: образования, обороны, твердых минералов, промышленности, торговли и инвестиций.

Кислица выразил благодарность нигерийской стороне за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, в рамках ООН.