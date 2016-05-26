Мир может столкнуться с повторением экономического кризиса 2008 года – премьер Японии

Мировая экономика может столкнуться с новым кризисом, по масштабам сравнимым с кризисом 2008 года, возникшим после банкротства банка Lehman Brothers.

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Об этом предупредил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках начавшегося 26 мая саммита «Большой семерки» (G7), передает Reuters.

По словам Абэ, цены на сырье с 2014 года упали на 55%, что напоминает ситуацию перед крахом Lehman Brothers, пишет Financial Times. Он добавил, что текущие темпы роста развивающихся стран ниже, чем в период глобального кризиса.

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Как указывает Nikkei, в ходе саммита лидеры стран G7 обсудят способы противостояния экономическому спаду, а также борьбы с коррупцией и терроризмом. Кроме того, участники встречи проведут дискуссии о ситуации в Сирии и в Украине, ядерной и ракетной программах КНДР и проблеме размещения беженцев, передает Slon.ru.

Утром 26 мая цена нефти Brent впервые с начала ноября 2015 года превысила $50 за баррель, а котировки WTI вплотную приблизились к указанной отметке. Несмотря на то, что по сравнению с январскими минимумами нефтяные цены выросли примерно на 80%, они все еще гораздо ниже пиковых значений середины 2014 года (тогда Brent торговалась около $116 за баррель, а WTI – около $108 за баррель).