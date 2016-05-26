РФ из-за низких цен на нефть может потратить из резервного фонда больше денег, чем планировала
По словам министра финансов, страна может взять из Резервного фонда более 2,1 трлн рублей (почти 32 млрд долл. – ред.)
Российское Министерство финансов прогнозирует дефицит бюджета в 2016 году около 3,0-3,3 процента ВВП при средней цене нефти $40 за баррель и при условии реализации всех мероприятий по повышению доходов и сокращению расходов.
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Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Рейтер.
По его словам, есть вероятность, что властям придется потратить на покрытие дефицита из Резервного фонда больше запланированной суммы в 2,1 триллиона рублей (32 млрд долл. – ред.).
"При цене $40 мы оцениваем дефицит бюджета в 2016 году порядка 3,0-3,3 процента ВВП. Если будут в полном объеме предусмотрены все меры по повышению доходов, оптимизации расходов, источников финансирования дефицита", - сказал Силуанов .
"В этом году по плану мы задействуем средства Резервного фонда - 2,1 триллиона рублей. Возможно, это будет несколько больше. Мы будем всячески минимизировать траты из резервов, понимая, что подушка безопасности нам необходима на предстоящие годы, и тратить ее мы не намерены".
Один из источников наполнения казны, дивиденды госкомпаний, принесет в бюджет меньше средств, чем ожидалось ранее. По словам Силуанова, власти ожидали получить более 400 миллиардов рублей за счет дивидендов, но эта сумма окажется в конечном счете меньше.
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Тем не менее, Минфин не меняет оценки дефицита бюджета в 2016 году даже с учетом того, что казна получит меньше, чем планировалось, от дивидендов госкомпаний.
"Правительство наряду с такими решениями рассматривает предложения по дополнительным ресурсам, которые могут быть привлечены в текущем году в бюджет", - сказал Силуанов, но отказался их назвать.
На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Минфин РФ покроет недостающие доходы бюджета в связи с исключением ряда госкомпаний из выплаты повышенных дивидендов за счет средств Резервного фонда.