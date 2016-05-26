РФ из-за низких цен на нефть может потратить из резервного фонда больше денег, чем планировала

Российское Министерство финансов прогнозирует дефицит бюджета в 2016 году около 3,0-3,3 процента ВВП при средней цене нефти $40 за баррель и при условии реализации всех мероприятий по повышению доходов и сокращению расходов.

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Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Рейтер.

По его словам, есть вероятность, что властям придется потратить на покрытие дефицита из Резервного фонда больше запланированной суммы в 2,1 триллиона рублей (32 млрд долл. – ред.).

"При цене $40 мы оцениваем дефицит бюджета в 2016 году порядка 3,0-3,3 процента ВВП. Если будут в полном объеме предусмотрены все меры по повышению доходов, оптимизации расходов, источников финансирования дефицита", - сказал Силуанов .

"В этом году по плану мы задействуем средства Резервного фонда - 2,1 триллиона рублей. Возможно, это будет несколько больше. Мы будем всячески минимизировать траты из резервов, понимая, что подушка безопасности нам необходима на предстоящие годы, и тратить ее мы не намерены".

Один из источников наполнения казны, дивиденды госкомпаний, принесет в бюджет меньше средств, чем ожидалось ранее. По словам Силуанова, власти ожидали получить более 400 миллиардов рублей за счет дивидендов, но эта сумма окажется в конечном счете меньше.

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Тем не менее, Минфин не меняет оценки дефицита бюджета в 2016 году даже с учетом того, что казна получит меньше, чем планировалось, от дивидендов госкомпаний.

"Правительство наряду с такими решениями рассматривает предложения по дополнительным ресурсам, которые могут быть привлечены в текущем году в бюджет", - сказал Силуанов, но отказался их назвать.

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Минфин РФ покроет недостающие доходы бюджета в связи с исключением ряда госкомпаний из выплаты повышенных дивидендов за счет средств Резервного фонда.