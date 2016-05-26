Автор "польского экономического чуда" советует Украине пакетные реформы

Слабая дисциплина в парламенте и недостатки регламента мешают быстрому проведению реформ, заявил на брифинге сопредседатель Группы поддержки реформ при правительстве Украины Лешек Бальцерович.

«Если сравнивать Украину с развитыми демократиями, то я вижу, что там больше дисциплины во фракциях. Есть дискуссии, но и дисциплина. То же самое по процедурам: если есть регламент, который позволяет отдельным депутатам или группам предлагать законопроекты, которые вредны с точки зрения стабилизации экономики Украины, коррупции или экономического роста, тогда обязательство председателя (сделать все – УНИАН), чтобы этого не было», - сказал он.

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Бальцерович напомнил, что за прошедшие шесть недель была разработана программа действий правительства. Теперь, по его словам, наступает главный этап – внедрение. Для этого необходимо принять соответствующие законы, над чем нужно работать всем лидерам государства. Бальцерович отметил, что его группа стратегических советников продолжит работу, в частности, по разработке конкретных шагов. «Мы также советуем делать реформы пакетно, чтобы был один пакет мероприятий, нужный для реализации приоритетов, и быстро. Потому что делать реформы пакетно легче, чем по очереди, и если сделать пакетно, то и результаты будут получены быстрее», - сказал Бальцерович.

Как сообщал УНИАН, по мнению Лешека Бальцеровича, Украина нуждается в комплексных и быстрых реформах, отсутствие которых за период независимости привело к низкому уровню жизни населения. В частности, Бальцерович отметил, что с 2008 по 2013 годы Украина развивалась не благодаря комплексным реформам, а экспансивным путем - наращивая государственный долг, что в результате привело к сложной макрофинансовой ситуации.

План приоритетных действий правительства, который Кабинет министров намерен утвердить 27 мая, предусматривает достижение макроэкономической стабилизации, улучшение условий ведения бизнеса, проведение судебной реформы и усиление борьбы с коррупцией для возобновления экономического роста.