Во Франции обыскали штаб-квартиру McDonald's - СМИ

Об этом сообщили источники в полиции, передает Русская служба Би-Би-Си.

Источники сообщают, что в ходе обысков были изъяты документы. Обыски стали частью расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов.

Власти подозревают, что корпорация занижала свои налоговые выплаты, переведя часть доходов от деятельности во Франции на Люксембург.

В Люксембурге работает предприятие McD Europe Franchising. Компании выгодно выставлять своему французскому отделению более высокие счета за использование бренда и прочие услуги. Таким образом, доходы выводятся в страну, где налоги ниже, поясняет Рейтер.

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По данным агентства, предварительное следствие по делу началось в начале этого года.

Французские СМИ сообщают, что власти страны предъявили корпорации счет на 300 млн евро (336 млн долларов) за неуплаченные налоги.