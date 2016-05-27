Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2016 год

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий на 2016 год, призванный обеспечить восстановление экономики страны и усиление экономического роста.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"Теперь наша задача - как можно скорее перейти к выполнению плана", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подчеркнул, что план правительства предусматривает налоговую реформу, упрощающую администрирование налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц, упрощение таможенных процедур для аграрного экспорта, ограничение численности сотрудников Государственной фискальной службы на уровне 41 тысяч, либерализацию валютного регулирования и обеспечение защиты авторских прав.

Кроме того, по словам Кубива, в план правительства на 2016 год включена приватизация Одесского припортового завода и компании "Центрэнерго".

"Это первый план работы правительства в истории Украины, подготовленный с широким привлечением общественности и экспертов", - отметил глава Минэкономразвития.

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Как сообщал УНИАН, План приоритетных действий в нынешней редакции насчитывает более 200 страниц и учитывает планы работы всех министерств и органов центральной власти по нескольким ключевым направлениям, преимущественно социально-экономического характера.

В частности, основными макроэкономическими показателями определены снижение дефицита госбюджета до 3% в 2017 году с нынешнего показателя на 3,7%, а также рост промпроизводства на 4% в среднесрочной перспективе против нынешнего показателя в 1-2%.