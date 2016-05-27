В России отметили неизбежность роста налогов

Дефицит бюджета неизбежно приведет к повышению налогов в будущем, сообщает Прайм со ссылкой на замминистра финансов РФ Максима Орешкина.

"Надо понимать, что стабильность экономической политики, будь то динамика процентных ставок ЦБ или какие-то решения в налогово-бюджетной политике – это тоже следствие наличия или отсутствия макроэкономической политики. Если достигнуто равновесие с низкой инфляцией и экономическим ростом, то нет никакого смысла разговаривать о повышении или понижении процентных ставок, нет никакого смысла разговаривать и в отношении налогов", - отметил он.

Читайте такжеПутин на краю финансовой пропасти: дефицит бюджета не удастся преодолеть до 2020 года - Bloomberg

"Если с бюджетом все нормально, то и разговоров об изменении налоговых ставок не происходит. Нужно действительно понимать, что бюджетный дефицит – это всегда повышение налогов, если не сейчас, то потом и никуда от этого не деться. Поэтому именно от состояния бюджета зависит устойчивость налоговой политики", - заявил он.

Чиновник также отметил, что Минфин РФ сейчас активно работает и готовит предложения по сокращению отдельных видов расходов.

"Но что также очень важно в доходной части бюджета пытаемся достичь результатов по увеличению налоговых поступлений", - пояснил он.