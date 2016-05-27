Гройсман за обязательную публикацию всех договоров, заключаемых властями: если не обнародован – недействителен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает сделать обязательным условием заключения государственных договоров их публичность. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

"Мы хотим выйти с такой инициативой - я думаю, мы ее сейчас реализуем - когда любой договор, который заключила власть, если не опубликован в информационном пространстве, является недействительным”, - сказал премьер.

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При этом Гройсман подчеркнул, что обеспечение прозрачности действий органов государственной власти является обязательным условием привлечения инвестиций, а публичный контроль даст возможность минимизировать коррупцию.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд потребовал от Украины решительной борьбы с коррупцией по всем направлениям и, в особенности, в сферах, фигурирующих в так называемых «панамских документах» - расследованиях, начатых международной группой журналистов в начале апреля текущего года.

Кабинет министров Украины 11 февраля принял постановление, обязывающее государственных служащих воздерживаться от каких-либо проявлений публичной критики деятельности государственных органов и их должностных лиц.

В постановлении отмечается, что его действие распространяется на руководителей государственных предприятий.