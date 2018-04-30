Баланс недели: план действий Кабмина, смягчения на валютном рынке и уход банков

Ключевым событием минувшей недели в экономике стало утверждение Кабинетом министров плана приоритетных действий на 2016 год. Решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу.

«Теперь наша задача - как можно скорее перейти к выполнению плана», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман и пообещал согражданам отчитаться уже в июле, призвав министров быть к этому готовыми.

Обнародованный в начале недели план насчитывает более 200 страниц и включает направления работы всех министерств и органов центральной власти. Основными макроэкономическими задачами правительство определило снижение дефицита госбюджета до 3% в 2017 году с нынешнего показателя в 3,7%, а также рост промпроизводства на 4% в среднесрочной перспективе против нынешнего уровня 1-2%.

Как сообщил в ходе правительственного заседания вице-премьер-министр Степан Кубив, план предусматривает налоговую реформу, упрощающую администрирование налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц, а также содержит меры по упрощению таможенных процедур для аграрного экспорта, либерализацию валютного регулирования и обеспечение защиты авторских прав. Кроме того, Кабинет Гройсмана ставит целью приватизировать Одесский припортовый завод и энергогенерирующую компанию «Центрэнерго».

В ходе встречи с бизнесом глава правительства пообещал после налоговой реформы ввести мораторий на изменения Налогового кодекса сроком 3-5 лет, продолжить практику публичного конкурсного отбора глав госкомпаний и их приватизацию, сделать обязательным условием заключения государственных договоров их публичность, а также обеспечить оборот сельхозземель с сохранением действующей системы прав собственности.

Помимо этого, по словам Гройсмана, Кабмин сделает все возможное для реформирования рынка труда и повышения заработных плат, а также будет максимально содействовать приходу инвестиций в Украину.

«Мы сможем защитить инвестиции, люди будут инвестировать, создавать рабочие места. Привлечение инвестиций – это один из главных приоритетов. Всех, кто намеревается инвестировать в развитие национальной экономики, правительство, каждый чиновник будет на руках носить. Создавайте рабочие места для украинцев, и мы, власть, будем на вас работать», - пообещал премьер.

Реформа таможни

Некоторые пункты своего плана возрождения национальной экономики правительство уже взяло в работу. В частности, на минувшей неделе Кабмин утвердил ряд документов, необходимых для старта реформы таможни, которого давно ждет бизнес и без которого в Украину, скорее всего, не придут новые инвесторы.

В частности, Кабмин принял решение о внедрении технологии «единого окна» на основе единой электронной базы контролирующих органов.

Как прокомментировал министр финансов Александр Данилюк, данная система совмещает все виды контроля, включая таможенный, санитарно-эпидемиологический, ветеринарно-санитарный, фитосанитарный, экологический, радиологический, с помощью электронного обмена данными. И теперь вместо печатей и штампов государственных органов на бумажных документах будут проставляться электронные отметки в общей базе данных. Кроме того, контролирующий орган должен будет принять решение в течение 4 часов, иначе система сделает это вместо него автоматически.

Помимо «единого окна», в планах правительства обязать таможенные органы совершать фото- и видеофиксацию проверяемых товаров и транспортных средств для устранения коррупции и контрабанды. Гройсман заверил, что Государственная фискальная служба обладает необходимыми техническими средствами для реализации этой инициативы, внедрение которой возможно уже с 1 августа.

Также Кабмин принял постановление, ограничивающее перечень оснований для осмотра товаров на таможнях, позволяющее минимизировать ущерб от так называемых «налоговых белочек», которые осуществляют давление на экспортеров орехов и сельскохозяйственной продукции. По оценкам правительства, проблема с экспортом касается не только орехов, но и целого ряда сельскохозяйственной продукции, которая выращивается населением. Глава правительства заявил, что будет бороться с «ореховой мафией», контролируя правоохранительные органы и выполнение постановления.

В дополнение к этому Кабмин одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о введении уполномоченного экономического оператора, который позволит упростить прохождение таможенных процедур для больших компаний, осуществляющих экспорт и импорт стандартного набора товаров на протяжении длительного времени.

А контрабандистам Гройсман пригрозил скорым созданием «черных сотен» или межведомственных мобильных групп, состоящих из таможенников, пограничников, налоговых милиционеров и полицейских. Решение об этом может быть принято уже на следующем заседании правительства. Глава ГФС Роман Насиров пообещал, что эти группы могут начать работу уже через месяц.

Оптимистичный Нацбанк

На минувшей неделе порадовал Национальный банк, приняв решение с 27 мая снизить учетную ставку на 1 п.п., или до 18% годовых. Как пояснили в НБУ, снижение ставки второй месяц подряд стало возможным благодаря устойчивому снижению инфляции. Вслед за учетной ставкой снижается ставка по депозитным сертификатам и рефинансированию НБУ, что подтолкнет вниз ставки банков по депозитам и кредитам.

Решение регулятора стало ожидаемым для рынка. «Я считаю, что все необходимые условия для снижения ставки есть, и НБУ нужно снизить ставку», - прогнозировал накануне решения Нацбанка член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Хотя математически снижение ставки символическое – всего 1 процентный пункт, но этим решением НБУ влияет на ожидания рынка, подтверждая отсутствие существенных угроз для роста инфляции и свои намерения и далее смягчать монетарную политику.

Спокойной остается ситуация и на валютном рынке. Как заявила на брифинге глава НБУ Валерия Гонтарева, текущий счет платежного баланса Украины в апреле вернулся к профициту после дефицита в марте, поскольку благодаря улучшению конъюнктуры на внешних рынках для украинского экспорта среднедневной объем предложения валюты на межбанке вырос со 171 млн долл. в январе до 231 млн долл. в мае.

Продолжает сдавать валюту и население - чистая продажа наличной валюты, или превышение ее продажи над покупкой, с начала года достигла 1,1 млрд долл. Все это позволило регулятору с середины марта провести на межбанке 26 аукционов по покупке валюты и одну интервенцию по фиксированному курсу, по результатам чего чистая покупка валюты регулятором превысила 1 млрд долл.

Учитывая спокойствие валютного рынка, на минувшей неделе Нацбанк порадовал бизнес очередной порцией послаблений на валютном рынке. С 25 мая регулятор упростил порядок возврата иностранных инвестиций из Украины, разрешив инвесторам не подавать в банк выписку о фактическом поступлении валюты в страну.

По предложению Европейского банка реконструкции и развития Нацбанк упростил валютные операции по кредитным договорам, заключенным резидентами с международными финансовыми организациями в части контроля рисковой деятельности. В рамках еще одного решения, принятого НБУ на минувшей неделе, срок депонирования банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов с 1 июня сокращается до 1 дня с 2 дней, установленных ранее.

Кроме того, Национальный банк в очередной раз анонсировал дальнейшее смягчение ограничений. Как напомнила глава НБУ, регулятор планирует отменить запрет на репатриацию дивидендов и уже начал оценку их объемов.

«Мы обрабатываем информацию от банков о накопленных дивидендах за 2014-2015 годы. Мы не видим больших сумм дивидендов, поскольку это не самые прибыльные годы для бизнеса. Поэтому надеемся, что сможем удовлетворить весь спрос в этом году», - сказала Гонтарева и предупредила, что данный запрет будет отменен после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Неоднозначная статистика

Тем временем, обнародованная на минувшей неделе статистика не однозначна. Государственная службы статистики сообщила, что рост промышленности в Украине в апреле 2016 года в годовом выражении замедлился до 3,5%, при этом рост зафиксирован третий месяц подряд, после разворота тренда в феврале впервые за последние три года. Наибольший рост производства по сравнению с апрелем прошлого года зафиксирован в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 26%, металлургии – на 15,5%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 13,7%, фармацевтике – на 12,6%, добыче каменного и бурого угля – на 11,5%.

Как отметила главный экономист Dragon Capital Елена Белан, показатели реального сектора в апреле указывают, что темпы восстановления в отраслях, ориентированных на экспорт и потребление, низкие или близки к нулю. «Однако активный рост в строительстве обнадеживает и поддерживает наше мнение, что инвестиции будут главным драйвером экономического роста в ближайшие годы. Мы ожидаем, что рост реального ВВП составит умеренные 1% год к году в текущем году и ускорится до 2,5% в 2017 году», - прогнозирует эксперт.

Порадовали крупные и средние предприятия страны, в отношении которых Госстат зафиксировал снижение убытка до налогообложения в первом квартале в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 58,6 млрд грн. Количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству по итогам квартала снизилось на 6,9 п.п. – до 39,7%. Наибольший удельный вес убыточных предприятий зафиксирован в отраслях искусства, спорта, развлечений и отдыха, операций с недвижимым имуществом, на транспорте, в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.

Между тем, банковская система продолжает генерировать убытки: суммарный убыток работающих банков, без учета неплатежеспособных, на 1 мая 2016 года составил 11,5 млрд грн. Но в то же время Нацбанк отметил позитивный тренд, поскольку этот показатель на 17% ниже показателя на 1 мая предыдущего года. Всего по итогам 4 месяцев убытки получили 34 работающих банка, но одновременно вдвое больше, или 75 банков в январе-апреле получили прибыль.

Новые банкротства

Несмотря на улучшение показателей, банковская система продолжает переживать болезненное очищение, в ходе которого Национальный банк с начала 2014 года признал неплатежеспособными свыше 70 финучреждений. В течение минувшей недели Нацбанк принял два решения о выведении банков с рынка. И если первое решение – о признании небольшого и ничем не примечательного «Смартбанка» неплатежеспособным в связи с непрозрачной структурой собственности – не вызывает вопросов, то второе похоже на детективную историю.

Речь идет о банке «Михайловский», который НБУ экстренно признал неплатежеспособным из-за сомнительных операций с депозитами физических лиц. По информации регулятора, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и, казалось бы, вел активную работу по урегулированию ситуации.

В итоге 20 мая глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко оставил должность, и в этот же день банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Нацбанк пообещал подключить правоохранительные органы и заявил, что намерен оспаривать дополнительную нагрузку на Фонд гарантирования. Но, судя по всему, поиск виновных может затянуться, поскольку в день признания банка «Михайловский» неплатежеспособным его ключевой владелец Виктор Полищук, которому также принадлежит сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», сообщил, что уже несколько дней назад продал свою долю в капитале банка группе инвесторов - физических лиц. А экс-глава правления банка Игорь Дорошенко с 23 мая занял пост главного исполнительного директора кипрского холдинга PT Platinum Public Ltd, владеющего «Платинум Банком».

Плоды молниеносного банкротства теперь пожинает Фонд гарантирования вкладов физлиц, который в течение 24-25 мая получил массу обращений клиентов компании «Инвестиционно-расчетный центр» по возврату средств. Вкладчики этой компании заключали депозитные договоры через поверенного - банк «Михайловский». Фонд предупредил, что с возвратом этих средств могут быть большие проблемы, поскольку компания «Инвестиционно-расчетный центр» не является банковским учреждением и участником Фонда, в связи с чем эти депозиты не гарантируются государством.

Помимо попытки вытянуть из Фонда лишний миллиард, банк «Михайловский» за пару дней до введения временной администрации изрядно подчистил свои активы - заключил договоры по переуступке прав требования по своим кредитам другим финансовым компаниям.

А тем временем, помимо стандартной схемы ухода банков, на рынке появился новый тренд – самостоятельная ликвидация банка по инициативе собственника. На минувшей неделе акционеры небольшого «Финанс Банка», крупнейшим из которых является гражданин Украины Александр Довгополюк с долей 40% в капитале банка, сообщили, что могут принять решение о ликвидации финучреждения. Ранее решение о самоликвидации приняли акционеры «Инвестиционно-трастового банка», которые уже ждут соответствующего разрешения НБУ.

Причиной этих «самоубийств» банков может быть требование регулятора к небольшим банкам ускорить пополнение капитала до минимального уровня 500 млн грн. По оценкам банкиров, выполнение этого требования может стать неподъемной задачей для ряда небольших финучреждений. Хорошо, что хотя бы некоторым из них хватило духа уйти красиво, без позорного «кидалова» вкладчиков и государства, как с банком «Михайловский», история которого еще не закончилась и продолжает обрастать новыми подробностями.​ Нет сомнений, что украинское общество будет с интересом наблюдать, сможет ли государство показательно наказать авторов этой аферы.

Ольга Гордиенко (УНИАН)