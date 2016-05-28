Путин прокомментировал фразу Медведева об отсутствии денег на индексацию пенсий крымчанам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам, комментируя высказывания главы российского правительства РФ Дмитрия Медведева, который во временно оккупированном Крыму сказал, что на повышение пенсий «денег нет».

«Я не видел, чтобы Дмитрий Анатольевич говорил по этому поводу, всегда можно или из контекста взять какую‑то фразу, либо взять фразу из общего разговора. По словам все может совпадать, но по духу смысл может как‑то иначе смотреться, если посмотреть на весь контекст разговора», - отметил Путин.

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При этом он заявил, что в долларовом эквиваленте уровень доходов в РФ выше, чем в Украине, но не уточнил, что на территории России стоимость продуктов и услуг в разных сферах дороже.

«Наши соседи, Украина, допустим. Мы говорим: инфляция прошлого года в России очень большая – 12,9%. А там инфляция – 48,7%. Пенсия средняя: у нас 200 долларов в долларовом эквиваленте, а в Украине – 76 долларов. Разница есть? Да мы хоть на 4 процента да проиндексировали. В Украине вообще никакой индексации, плюс повышение пенсионного возраста», - сказал российский президент.

«Мы стараемся удержать рост тарифов: в этом году – 4 процента, 4,5, 5 максимум. Только в некоторых регионах, по отдельным разрешениям депутатов местных советов до 10 можно. А у наших соседей? Средний рост тарифа на газ - 3,3 раза, это минимальный. А средний – вообще, рост в 6,6 раза. Электроэнергия – рост 70 процентов, 60 процентов. За горячую воду – 50 с лишним процентов, 60 процентов. И заморожены пенсии вообще», - добавил Путин.

Он убежден, что «все познается в сравнении».

Как сообщал УНИАН, 23 мая премьер-министр РФ Медведев во время встречи с жителями оккупированного Россией Крыма заявил, что решение об очередной индексации пенсий в стране не принималось, поскольку на это нет денег.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.