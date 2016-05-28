Гослесагентство будет жестко реагировать на любые незаконные действия работников лесной отрасли - Юшкевич

Об этом сообщила первый заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич после информации от представителей общественности города Конотоп и сюжета на одном из всеукраинских телеканалов о том, что на Сумщине чиновник лесхоза устроил охоту на "краснокнижных" зубров.

«Такие действия одного из руководителей лесхоза являются незаконными. Это бросает тень на работников лесной отрасли, что является недопустимым. Сегодня, после общения с директором лесхоза, было принято решение уволить заместителя директора. Уголовное дело уже возбуждено», - отметила Кристина Юшкевич.

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Также первый заместитель председателя ведомства сообщила, что Гослесагентство проведет в ГП «Конотопское лесное хозяйство» и служебную проверку в связи с возможными фактами незаконной охоты в охотничьих угодьях и по ее результатам предоставит все материалы.

«Одной из задач Гослесагентства является восстановление доверия к леснику. Они должны быть образцом для всех. И поэтому мы жестко будем реагировать на подобные незаконные действия и проводить мероприятия, чтобы в дальнейшем не допустить их повторения», - подчеркнула Кристина Юшкевич.