Скандал в Кремле: Кудрин убеждал Путина снизить геополитическую напряженность

Председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на заседании президиума экономического совета уговаривал президента РФ Владимира Путина снизить геополитическую напряженность для сокращения технологического отставания.

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Как сообщает газета «Ведомости», в ходе заседания президиума экономического совета Алексей Кудрин объяснял президенту, что Россия технологически отстала и должна встраиваться в международные технологические цепочки. Для этого, по словам главы ЦСР, нужно снижать геополитическую напряженность. Путин, в свою очередь, в заключительной речи на заседании напомнил о тысячелетней истории и заявил, что страна не станет торговать суверенитетом, пусть она в чем-то и отстала. При этом источники газеты заявили, что он в этом же выступлении пообещал защищать суверенитет России до конца своей жизни.

Еще один источник издания заявил, что к этой речи президент добавил примирительную фразу о том, что не надо увеличивать напряженность и поддаваться на провокации. При этом он выразил уверенность, что из страны не уйдет иностранный бизнес, которому выгодно работать в России.

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Официально в Кремле не комментируют подробности заключительной речи Путина, указывая на то, что это была непубличная часть заседания. Представитель Кудрина также не стал комментировать дискуссию.

Собеседник газеты предположил, что Путину может не понравиться «пораженческая позиция» Кудрина. С другой стороны, президента в концепции бывшего министра финансов устраивает то, что она подразумевает сохранение резервов, которые обеспечивают безопасность.

В свою очередь присутствовавший на заседании бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил уверенность, что после этой встречи сильно повысились шансы на успех у сторонников активного стимулирования. Он объяснил это тем, что Путин раньше не комментировал выступления участников подобных мероприятий, а говорил о необходимости сохранять стабильность. В этот раз он об этом почти не говорил.