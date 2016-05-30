Британские экономисты против выхода страны из ЕС - опрос

Девять из десяти ведущих британских экономистов, работающих в лондонском Сити - деловом и финансовом центре города - мелком предпринимательстве и научной сфере, считают, что выход Британии из Евросоюза навредит экономике страны, показал опрос, передает Рейтер.

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Опрос, который, согласно газете Observer, стал крупнейшим исследованием подобного рода, поскольку в нем приняли участие более 600 экономистов, поддержит возглавляемую премьером Дэвидом Кэмероном кампанию против выхода Британии из ЕС на референдуме 23 июня, несмотря на сопротивление части его однопартийцев.

В рамках опроса, проведенного Ipsos-MORI, 88 процентов респондентов сказали, что выход Британии из блока и единого рынка, скорее всего, навредит перспективам роста страны в ближайшие пять лет, а 82 процента ответили, что такой шаг, вероятно, отрицательно скажется на доходах населения.

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Газета сообщила, что опрошенные - члены крайне уважаемых экономических организаций, Королевского экономического общества и Общества промышленных экономистов.

Обе кампании сделали основным своим аргументом экономику, пытаясь заручиться поддержкой избирателей, разделившихся во мнении в рамках все более ожесточенной борьбы за будущее Британии.

Сторонники выхода из ЕС утверждают, что страна освободится от регулирования и формальностей, покинув Евросоюз, и сможет заключать собственные торговые соглашения, не стараясь угодить 27 оставшимся странам.

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"Пятнадцать лет назад подавляющее большинство экономистов поддержало отказ Британии от фунта стерлингов... Они были неправы тогда, и они неправы сейчас", - заявил глава кампании за выход из ЕС Vote Leave Мэтью Эллиотт.

Однако противники выхода из блока заявляют, что подобный шаг приведет к спаду в экономике Британии, навредив фунту, рабочим местам и зарплатам.

Кэмерон заявил: "Этот опрос подтверждает твердое мнение экономистов - выход из ЕС нанесет ущерб нашей экономике, количеству рабочих мест и повысит цены".