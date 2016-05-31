Помощник Лукашенко рекомендует белорусам менять образ жизни - переходить на финдиету

Помощник президента Беларуси по экономическим вопросам Кирилл Рудый считает, что как государству, так и населению следует придерживаться финансовой диеты. Такое мнение он высказал во время презентации англоязычного издания своей книги «Финансовая диета», передают "Белорусские новости".

Он отметил, что население, несмотря на снижение доходов, пытается поддерживать прежний образ жизни за счет накопленных ранее сбережений.

Читайте такжеУ Лукашенко заявили о готовности к "перезагрузке" отношений с ЕС и США«Мы сейчас наблюдаем, что люди отзывают депозиты, пытаются жить как раньше. Однако сегодня наступает другая реальность — мы должны менять свой образ жизни. Диета — это другой образ жизни», — сказал Рудый.

По его мнению, финансовой диеты стоит придерживаться и на государственном уровне: «Мы можем наполнить экономику деньгами, получить краткосрочный эффект, но необходимо думать о долгосрочной перспективе. Если не будем думать о будущем, столкнемся с дефицитом торгового баланса. Идея финансовой диеты — давайте тратить меньше, чтобы деньги оставались нашим будущим поколениям, нашим детям».

Как считает Рудый, ограничение объемов господдержки будет мотивировать предприятия самостоятельно искать финансы, в том числе заниматься привлечением иностранных инвестиций.

«Если мы будем следовать финансовой диете, сокращая собственные расходы, то сможем заполнить образовавшееся место иностранными инвестициями. Развитие инвестиционной политики — один из следующих этапов белорусской экономики», — сказал Рудый.

Он подчеркнул, что процесс привлечения иностранных инвестиций требует кропотливой работы по разным направлениям. «Мы сегодня видим, что налоговые льготы, которые установлены в Беларуси для бизнеса, не приводят к возникновению очереди инвесторов. Привлечение иностранных инвестиций — очень сложная задача», — отметил Рудый.