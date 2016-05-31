Антирекорд Казахстана: за год опустился на 13 позиций в рейтинге конкурентоспособности

Казахстан занимает 47-е место в рейтинге конкурентоспособности экономик IMD. Об этом говорится в отчете Швейцарского института управления (International Institute for Management Development, IMD). При этом в 2016 году республика переместилась с 34-го на 47-е место, потеряв 13 позиций, передает Kapital.kz.

Первую строчку в рейтинге занял Гонконг, на втором месте - Швейцария, на третьем – США. В десятку также вошли Сингапур, Швеция, Дания, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Канада.

Читайте такжеКазахстан из-за дешевой нефти резко ухудшил прогноз роста экономикиРоссия поднялась за год в рейтинге на одну строчку — на 44-е место. Украине также удалось улучшить позицию, поднявшись с 60-й на 59-ю. Китай опустился на три строчки, с 22-го на 25-е место, а Германия на две – с 10-го на 12-е место. Две позиции также потеряли Венгрия, Турция и Румыния. На последнем месте оказалась Венесуэла (61-я позиция).

IMD составляет мировой рейтинг конкурентоспособности ежегодно с 1989 года. Шкала показывает, насколько государства способны создавать условия для эффективного развития бизнеса и экономического роста. Страны оцениваются по 369 показателям, которые разбиты на четыре группы: общая эффективность экономики (включает макроэкономические показатели), государственное управление (в том числе уровень коррупции), эффективность бизнеса и развитость инфраструктуры (как транспортной, так и социальной). При составлении рейтинга учитывается как официальная статистика, так и опросы экспертов.