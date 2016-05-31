Лесная отрасль должна доказать общественности свою профессиональную, экономическую, социальную, экологическую и общественную пользу - Юшкевич

В Государственном агентстве лесных ресурсов Украины состоялась коллегия под председательством Первого заместителя Главы ведомства Кристины Юшкевич и при участии Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового.

Во время заседания были обозначены основные проблемные вопросы отрасли, которые требуют немедленного решения. В частности речь шла о реформировании лесного хозяйства и финансирование предприятий восточных и южных областей.

Первый заместитель Председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич отметила, что не нужно избегать проблем, а пытаться совместно находить пути их решения.

"Каждый руководитель отрасли в областях с привлечением специалистов, общественности и представителей средств массовой информации должна наработать план изменений. Нужно не допускать того, чтобы в лесной отрасли работали нечестные или недобросовестные люди. Работники лесного хозяйства должны стать образцом для всех остальных", - отметила она.

Как сообщила Кристина Юшкевич, в ближайшее время в Гослесагентстве будет создана новая рабочая группа по разработке дорожной карты реформ. В нее войдут эксперты, специалисты, ученые, представители областных управлений, общественных объединений.

"Нужно понимать, что реформу невозможно быстро провести, для этого нужно время. Но необходимо активно работать каждый день. Надеюсь, что вместе мы сможем выбрать правильный путь развития лесной отрасли", - подчеркнула Первый заместитель Председателя Гослесагентства.

Кроме того, на коллегии были подведены результаты деятельности предприятий в осенне-зимний период. В частности, речь шла о завершении срока реализации отраслевой программы "Повышение энергоэффективности и уменьшения потребления энергоресурсов на 2010-2015 годы".

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За весь период реализации Программы предприятиями и учреждениями области было инвестировано всего почти 243 миллиона гривень на реализацию 956 мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производства и уменьшения потребления энергоресурсов.

Общая экономия от внедренных мероприятий составила более 6 тысяч тонн условного топлива.

Основные изменения в структуре энергопотребления является следствием позитивных процессов в теплоэнергетическом хозяйстве, транспорте и производстве, то есть идет постепенный переход от традиционных к более экономически выгодных источников энергии.

За время реализации программы общее сокращение расходов энергоресурсов в отрасли составило около 10 %.

Работы по повышению энергоэффективности в деревообработке и лесозаготовках должны продолжаться и в дальнейшем, поскольку это постоянный процесс развития предприятий.

Вторым вопросом повестки дня был анализ состояния дел в охотничьем хозяйстве. В частности было отмечено, что в охотничьем хозяйстве страны занято 6500 сотрудников, из них 4900 - это штатные егеря и 500 - охотоведы, а также в системе Держліагентства еще работает 366 государственных районных охотоведов.

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Для увеличения численности охотничьих животных необходимо обеспечить два главных фактора: выполнение биотехнических мероприятий и борьба с браконьерством и хищниками (волки, лисы, бродячие собаки).

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства в целом по Украине за 2015 год составили 246 миллионов гривень. Поступления от ведения охотничьего хозяйства составляет 113 миллионов гривен или 46% к общим расходам.

Одна из самых болезненных проблем, которая стоит перед охотничьим хозяйством Украины является браконьерство. 2015 года на нарушителей правил охоты составлено 3237 протоколов, из них взыскано 589 тысяч гривень штрафов и 167 тысяч гривень на возмещение причиненных убытков. К административной ответственности привлечено 3237 нарушителей правил охоты, к уголовной – 4.

"Сегодня лесная отрасль должна доказать общественности свою профессиональную, экономическую, социальную, экологическую и общественную пользу",- отметила Первый заместитель Председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич, подводя итоги заседания коллегии.