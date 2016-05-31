Украинские ІТ-волонтеры запустили 7 новых услуг на сайте iGov

Украинские ІТ-волонтеры запустили 7 новых услуг на онлайн-портале iGov в рамках борьбы с коррупцией и усовершенствования бизнес-процессов в государственных органах, сообщил координатор волонтерского проекта iGov, руководитель ІТ-направления крупнейшего в Украине «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет на своей странице в сети Facebook.

«Запустили целый ряд новых услуг на iGov… Спасибо всем-всем волонтерам iGov и руководителям госорганов, без которых эти запуски были бы невозможны», - написал он.

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В частности, по данным Дубилета, в Днипровской области можно будет в электронном режиме получить справки об изменении названий существующих улиц или нумерации существующих домов, а также справки о неполучении алиментов. Еще была запущена услуга записи на личный прием к руководителю органа государственной исполнительной службы. Кроме того, ІТ-волонтеры запустили услуги по выдаче лицензий на право розничной торговли табачными изделиями (Николаевская область), выдаче удостоверения охотника и контрольной карточки учета добытой дичи (Черкасская и Днипровская области). Также появилась услуга утверждения проекта землеустройства по определению размеров и установлению границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водотока (Кривой Рог).

«Также за прошедшие несколько недель у нас было под 500 «раскрытий» услуг (на нашем жаргоне «раскрытие» – это запуск услуги, запущенной ранее в пилотном городе, на новый регион)», - добавил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года команда украинских IT-волонтеров совместно с общественной организацией ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогли получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами.

25 марта 2016 года Дмитрий Дубилет сообщил, что международные компании PricewaterhouseCoopers, Ward Howell и Talent Advisors проведут технический аудит интернет-портала по предоставлению электронных госуслуг iGov, результаты которого в будущем позволят передать волонтерский ресурс в ведение государства. При этом заказчиками аудита выступают Transparency International и Министерство экономики.

В конце апреля - мае 2016 года украинские ІТ-волонтеры совместно с Министерством юстиции запустили 2 новые услуги для государственной регистрации бизнеса на онлайн-портале iGov - госрегистрацию СПД - частного предприятия и госрегистрацию юридического лица, а также услугу для изменения регистрационных данных предпринимателей.