Мировой рейтинг конкурентоспособности: Украина обогнала лишь Монголию и Венесуэлу

Об этом сообщается на странице эксклюзивного партнера по организации в Украине бизнес-школы MIM-Киев.

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Согласно исследованию, в категории "Эффективность бизнеса" Украина заняла 60-е место из-за низкой производительности труда, в категории "Состояние экономики", – 60-е место из-за резкого ухудшения макроэкономических показателей, в категории "Эффективность правительства" – 55-е место (единый показатель с положительной динамикой), в категории "Инфраструктура" – 50-е место (в 2015 году Украина по этому показателю находилась на 48-м месте).

При этом нашей стране удалось обойти в рейтинге лишь Монголию и Венесуэлу.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Дерегуляционного офиса, Украина в текущем году не сможет войти в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, повышение возможно лишь на 13 позиций - до 70-го места.

В Офисе отметили, что медленные темпы работы над повышением позиции в рейтинге связаны с политическим кризисом, которая продолжалась до назначения нового правительства и препятствовала Кабинета министров и Верховной Рады принять необходимые законодательные изменения.