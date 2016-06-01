Путин хочет переселить россиян ближе к Магадану: в РФ стартовала бесплатная раздача земли на Дальнем Востоке

В РФ в среду, 1 июня, вступил в силу закон о «дальневосточном гектаре», который президент страны Владимир Путин подписал 2 мая. Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» предполагает, что каждый гражданин сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке один гектар земли, который находится в государственной или муниципальной собственности.

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Бесплатный гектар можно будет получить в Якутии, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, а также на Чукотке, пишет РБК.

Выбрать участок можно самостоятельно на сайте надальнийвосток.рф, предварительно зарегистрировавшись на портале.

Участок будет предоставляться в безвозмездное пользование на пять лет, затем его можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Землю могут изъять, если она не будет использоваться. Согласно документу купля-продажа и сдача в аренду «дальневосточного гектара» не допускается, если одной из сторон договора является иностранец, человек без гражданства или юридическое лицо, в уставном капитале которого есть их доля или доля зарубежных компаний.

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Как отмечал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, с 1 июня программа начнет действовать в пилотных районах ДФО. Землю в нем пока смогут получить лишь жители региона.

«С 1 октября программа будет расширена, и любой житель Дальнего Востока сможет получить гектар в любом субъекте и любом муниципалитете. А с 1 февраля 2017 года эта программа будет доступна для всех жителей Российской Федерации», — говорил Миклушевский.

По его словам, власти регионов будут создавать инфраструктуру в тех местах, где поселятся сразу несколько обладателей «дальневосточного гектара».

«Там где, и закон это предусматривает, люди берут несколько участков (это могут быть семьи или просто люди, объединяющиеся в кооператив) туда естественно власти на принципах частно-государственного партнерства будут проводить и дороги, и другую инфраструктуру. Потому что просто так, в чистом поле, этот участок не разовьешь», — отмечал губернатор.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что получатели «дальневосточного гектара» смогут рассчитывать на льготную ипотеку. По его словам, ставку по льготной ипотеке планируется установить на уровне 4% годовых. Он подчеркнул, что уже есть соответствующая договоренность с Агентством по ипотечному кредитованию.