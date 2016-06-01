Гройсман грозит увольнением руководителям областей, не готовым перейти на Prozorro

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на увольнении руководителей областных государственных администраций, которые не смогут перевести свои регионы на систему электронных закупок Prozorro с 1 августа, как того требует закон.

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Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства.

По данным Кабмина, в региональном разрезе наиболее активно систему Prozorro используют власти Киева и Днепропетровской области.

Гройсман подчеркнул, что готов приложить все усилия и помощь для того, чтобы подготовить регионы к выполнению закона в срок. «Однако руководители в тех областях, которые не перейдут на Prozorro с 1 августа, должны быть уволены», - сказал глава правительства.

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Ранее Гройсман отметил необходимость перехода 100% сферы государственных расходов на систему электронных закупок.

Система Prozorro была разработана Министерством экономического развития и торговли Украины и начала внедряться в 2015 году. На данный момент количество тендеров в системе уже превысило 95 тыс. Общая плановая сумма тендеров составляет 31,90 млрд грн. Количество заказчиков, присоединившихся к системе, почти достигает 5 тыс. Среднее количество предложений на одни торги - 2,84 участника тендера, общая сумма экономии – 1,45 млрд грн. Ожидается, что по итогам 2016 использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн.

В мае система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector (государственный сектор).