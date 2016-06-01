Экс-сотрудника Вarclays обвинили в торговле инсайдерской информацией

Бывший сотрудник Barclays PLC Стивен МакКлатчи, курировавший сделки по слиянию и поглощению, обвиняется в передаче инсайдерской информации водопроводчику Гэри Пьюзи, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, которое ссылается на данные прокуратуры, МакКлатчи передавал информацию о сделках ряда компаний, в том числе PetSmart, CVS Health и Duke Energy. Вечером 31 мая 58-летний банкир был арестован. По предварительным данным, он предоставлял информацию и советы водопроводчику в обмен на ремонт своей ванной и деньги.

Barclays подтвердил, что МакКлатчи был их сотрудником. На протяжении семи лет он работал в офисе банка на Манхэттене, где отвечал за участие банка в потенциальных сделках по слиянию и поглощению. В том числе в его обязанности входило распространение для отдельных сотрудников Barclays материала «M&A Global Weekly Business Update», в котором содержались рекомендации, передает РБК.

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По словам правительственных чиновников, банкир предоставил Пьюзи информацию о более чем 10 сделках по слиянию и поглощению. По версии обвинения, в обмен на это водопроводчик частично бесплатно отремонтировал ему ванную комнату. По данным следствия, благодаря этой информации напарник Пьюзи заработал $76 тыс.

Сам Пьюзи признал свою вину и сейчас сотрудничает с правительством, сообщил прокурор Манхэттена. МакКлатчи предъявлены обвинения в тайном сговоре, мошенничестве и мошенничестве с ценными бумагами.

Barclays заявил, что также сотрудничает с правительством и изучает этот инцидент. Адвокаты обвиняемых не прокомментировали информацию.