Лукашенко раскритиковал Евразийский союз Путина: равные условия и безбарьерная среда так и не созданы

Равные экономические условия в ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает БЕЛТА.

"Равные экономические условия для государств - участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора о ЕАЭС внутренний торговый оборот союза только падает. В 2012 и 2013 годах он был на уровне $65 млрд, в 2015 году - всего $45 млрд. Видимо, не все позиции договора соответствуют современной ситуации в экономике и нашим ожиданиям", - заявил глава белорусского государства.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что Беларусь не будет "мальчиком на побегушках" у России"Следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение ни эволюционировало (сначала Таможенный союз, затем Единое экономическое пространство и, наконец, Евразийский экономический союз), количество этих изъятий и ограничений не изменилось. Так и осталось на уровне шести сотен", - констатировал президент Беларуси.

Пока нереализованной остается инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств - членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. Александр Лукашенко напомнил, что в сентябре прошлого года на заседании Евразийского межправительственного совета приняты Основные направления промышленного сотрудничества. Стороны определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей, наметили ориентиры взаимодействия в развитии экспорта промышленной продукции. "Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач", - сказал президент Беларуси.

Кроме того, по его словам, в ЕАЭС сделаны первые шаги по интеграции в энергетической сфере. Выработана и утверждена концепция формирования общего рынка электроэнергии. На нынешнем заседании в Астане стороны рассмотрели такие же планы по газу, нефти и нефтепродуктам. "Но от концепций до их воплощения в жизнь путь иногда бывает очень долгим. И причиной тому мы являемся сами. Поэтому Евразийской экономической комиссии необходимо усилить работу в этом направлении и принять исчерпывающие меры для реализации данных проектов", - считает президент Беларуси.

Наряду с этим, продолжил белорусский лидер, давно обсуждается вопрос о создании единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий. "Однако и здесь дальше разговоров дело не пошло", - добавил он.