Баланс недели: фейковый меморандум, спекуляции на соцстандартах и удар по фармакологической мафии

Взаимоотношение Украины и Международного валютного фонда, ключевого кредитора страны, которую недель подряд – среди ТОП-тем. На этот раз неожиданно возник скандал, инициированный политическими силами. Юлия Тимошенко и Олег Ляшко заявили, что руководство страны якобы уже подписало меморандум с фондом, которым предусмотрены «страшные» вещи – повышение пенсионного возраста и разрешение купли-продажи земли. Это взорвало информационное пространство.

Однако в Министерстве финансов, а затем и в МФВ опровергли эту информацию. А премьер-министр Владимир Гройсман вообще заявил, что публикация фейкового документа ставит под угрозу отношения Украины и кредитора.

«Я считаю, что это попытка дискредитировать наше взаимодействие с МВФ. Я считаю, что это попытка поставить под бешеную угрозу экономическую стабильность в нашей стране, и считаю, что это полная безответственность. Такого документа не существует», - сказал глава правительства.

Между тем, риторика Минфина все же наталкивает на мысль, что повышения пенсионного возраста не избежать. Дефицит бюджета уже составляет более 140 млрд грн, и стране необходимо искать механизмы, чтобы залатать эту дыру. По словам министра финансов Александра Данилюка, МВФ со своей стороны настаивает только на том, что пенсионная реформа должна быть проведена, но при этом не конкретизирует, каким образом.

«В проекте соглашения (меморандума – УНИАН) с МВФ требований (о повышении пенсионного возраста – УНИАН) нет. МВФ просит, чтобы мы провели сбалансированную пенсионную реформу. И это то, что мы сами должны сделать. Пока речь о повышении пенсионного возраста в Украине не идет», – сказал Данилюк.

Вице-премьер Павел Розенко уточнил – пока правительство не собирается повышать пенсионный возраст. Но эксперты видят не так уж много способов решить проблему с дефицитом Пенсионного фонда. Если не повышать пенсионный возраст для всех категорий пенсионеров, нужно либо вводить накопительную систему пенсионного страхования, либо увеличить срок выхода на пенсию хотя бы для отдельных категорий - шахтеров, прокуроров, таможенников, которые имеют право на пенсию в 40 лет.

Окончательный вариант меморандума еще не готов, и пока можно только гадать, какими будут требования МВФ к пенсионной, монетарной, банковской, антикоррупционной политике. Гройсман верит, что Фонд поддержит правительство.

Вселяет оптимизм полученная поддержка правительства США в виде кредитных гарантий на 1 млрд долл., которые позволят Украине выпустить облигации и привлечь средства на социальную поддержу наиболее уязвимых слоев населения.

«То, что мы имеем поддержку США относительно глубоких структурных реформ и относительно финансов, вселяет в нас уверенность в том, что мы идем правильным путем. Очень важно, чтобы время, которое у нас есть на проведение реформ, мы использовали эффективно. Мы это понимаем», - сказал Гройсман.

Спекуляции на прожиточном минимуме

На минувшей неделе была попытка повысить прожиточный минимум. Инициатива опять принадлежала Юлии Тимошенко. Правда, соответствующий проект закона не набрал необходимого количества голосов. И в первую очередь потому, что депутаты не нашли в нем механизмов компенсации увеличения бюджетных расходов. А это огромная сумма - почти 70 млрд грн.

Учитывая растущий дефицит бюджета, который по итогу января-апреля зафиксирован на отметке 22,2 млрд грн, провал законопроекта - это к лучшему. В Национальном банке отметили, что в прошлом году в том же периоде госбюджет был сведен с профицитом 8,2 млрд грн благодаря поступлениям от продажи лицензий на 3G-связь. В этом же году доходы минимальные. К тому же бюджетные расходы увеличились из-за снижения единого социального взноса.

Безусловно, повышение прожиточного минимума – дело крайне важное. Сумма в 1330 грн в месяц не имеет ничего общего с действительностью. Сейчас Кабинет министров проводит подсчеты, каким должен быть реальный прожиточный минимум и каким образом наполнить государственную казну, чтобы его обеспечить. Источник в Министерстве финансов сообщил УНИАН, что аналитики ведомства уже пришли к общему знаменателю в 2,8 тыс. грн в месяц. А вот с финансированием связанных с повышением соцстандартов расходов, вероятно, не все так гладко, иначе бы правительство уже подало в Раду документ о новом прожиточном минимуме, который бы при этом не разрушал экономику страны. Пока Кабмину приходится отбиваться от популистских инициатив.

Относительно отмены налогообложения пенсий, то эта инициатива была частично реализована, но в рамках другого законопроекта, который бил разработан правительством. Депутаты повысили уровень облагаемых налогом пенсий до 10 740 грн с 4 350 грн. Таким образом, если пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, то с нее взимается налог в 18% от суммы превышения.

Ждем снижения цен на лекарства и авто

Под давлением общественных организаций на минувшей неделе народные депутаты, наконец-то, приняли одно из социально важных решений – сократили срок регистрации и упростили доступ на украинский рынок зарегистрированных на Западе лекарств. Наличие многих заинтересованных сторон вылилось в то, что закон тормозили, вносили правки, точки и запятые. Премьер Гройсман, который лично курировал прохождение вышеупомянутого документа, в течение недели не раз благодарил парламент, что закон был все-таки принят.

Теперь срок регистрации лекарственных средств в Украине сокращен до 10 дней с 30, а зарегистрированные в ЕС, США, Швейцарии, Австралии или Канаде лекарства смогут автоматически завозиться на украинский рынок. Как отметила в ходе представления законопроекта одна из его авторов, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец, нормы закона уберут фармацевтическую монополию на внутреннем рынке.

«Инициатива позволяет по модели европейского сообщества завести на территорию Украины те лекарства, которые украинцы сегодня ездят покупать в Венгрию, Словакию, Словению, которые стоят гораздо дешевле, чем представленные в Украине», - сказала Богомолец.

Упрощение доступа западных фармпрепаратов на украинский рынок является одним из предусловий ликвидации дефицита лекарств. Но остаются недовольные. Некоторые депутаты продолжают наставать на том, что теперь украинский рынок заполнится некачественными лекарствами.

Еще одно важное решение Верховной Рады, принятое на минувшей неделе, - отмена импортной пошлины на подержанные автомобили. Теперь эти малолитражки (авто с небольшим объемом двигателя) будут стоить у нас примерно столько же, как в Европе. До сих пор украинцы во много раз переплачивали за эти авто.

Правда, счастье наступит, если президент Порошенко подпишет этот закон. На пресс-конференции глава государства заявил, что еще не решил судьбу документа, поскольку не ознакомился с ним.

Ранее эксперты и политики предположили, что Порошенко, скорее всего, ветирует закон, поскольку он может нанести вред бизнесу автомобильной корпорации «Богдан Моторс», которая, по данным СМИ, входит в один из закрытых инвестфондов, принадлежащих главе государства.

Против данного закона выступают и автодилеры, торгующие новыми автомобилями.

Алина Зименко (УНИАН)