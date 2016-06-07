В Бразилии уйдут в отставку все чиновники, замешанные в коррупционном скандале с Petrobras

В Бразилии все чиновники, замешанные в коррупционном скандале в государственной нефтегазовой компании Petrobras, должны будут покинуть свои посты.

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Об этом заявил глава бразильского аппарата правительства Элизеу Падилья в интервью газете Folha de Sao Paulo, передает Прайм.

"Если любой человек внутри правительства появится в коррупционном скандале, позиция президента такова, что этот человек должен уйти с должности", - считает Падильи. По его словам, такое решение принял исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер.

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Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта.

Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц.

По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам идеи около 3,8 миллиарда долларов.