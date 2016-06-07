В России более 40% топ-менеджеров заявили о планах уехать из страны

Почти каждый шестой российский топ-менеджер планирует в ближайшие два года переехать в другую страну, передает РБК со ссылкой на исследование хедхантинговой компании «Агентство Контакт».

Еще больше топ-менеджеров — 42% — в принципе собираются эмигрировать.

В мае 2016 года компания опросила 467 топ-менеджеров российских и международных компаний. Экспаты в выборку не входили, уточнил РБК представитель «Агентства Контакт».

«Стремление топ-менеджеров переехать за границу действительно может стать трендом ближайших лет», — считает директор по развитию бизнеса «Агентства Контакт» Анастасия Стасева. С одной стороны, люди, которые хотят построить свой бизнес особенно в высокотехнологичных и инновационных отраслях, говорят о том, что за рубежом можно избежать большого количества препятствий, с которыми связано развитие собственного дела в России и из-за которых «мы так часто слышим об отсутствии поддержки частного бизнеса со стороны властей». Кроме того, в США и Европе проще найти инвесторов, действующих по принципу «вложу, чтобы не упустить что-то стоящее», в то время как в России больше распространен подход «не стану вкладываться — вдруг не выстрелит», рассказывает эксперт. Другой решающий фактор — качество жизни. При этом топ-менеджеры как раз обладают компетенциями, необходимыми для того, чтобы решиться на переезд и организовать соответствующие условия — найти работу, начать свое дело, объясняет Стасева.

Читайте такжеРоссия пытается обрушить экономику Украины - экс-посол США в РФОдин из топ-менеджеров, принявших участие в опросе, рассказал РБК о причинах, по которым им было принято решение о скором переезде. Во-первых, дело действительно в более стабильной законодательной базе. «Законодательство прозрачное и не так часто меняется, как у нас. То, что придумывает наша власть, — даже на местах — больше вредит бизнесу, чем все санкции ЕС, США и кого бы то ни было», — говорит собеседник РБК. Вторая причина — более высокая степень социальной защищенности. «Здесь непонятно, что будет с пенсией, что для детей — такая высокотурбулентная среда», — продолжает топ-менеджер. Есть и личные причины: его взрослые дети уже приняли решение о переезде в другую страну.

«Переехать в другую страну в принципе», согласно результатам опроса, планируют 42% респондентов. Почти половина из них — 48% — в случае переезда предполагают работать по найму в другой компании, 31% — открыть свой бизнес, еще 20% полагают, что могут так же жить на средства, вырученные от сдачи в аренду недвижимости в России (отвечая на этот вопрос, можно было выбрать несколько вариантов ответа). Три самые популярные страны для возможного переезда — США (упомянули 22% опрошенных), Германия (17%) и Великобритания (11%).​

«Многие топовые кандидаты у нас уехали на работу в Европу и Дубай — в трейдинговые компании или так называемые overseas (представительство в другой стране) своих компаний. Контракты у них в валюте, поэтому им это сейчас в разы выгоднее, чем работа в России», — рассказывает партнер хедхантинговой компании Cornerstone Виктория Филиппова. Однако массового характера отъезд топ-менеджеров за рубеж пока не носит, считает она.

По ее словам, решение о переезде зависит от целого ряда факторов: сферы деятельности, семейной ситуации, стратегического видения своей карьеры и развития России. Например, инвестиционным банкирам «в России сейчас действительно очень сложно», говорит Филиппова, а часть топ-менеджеров стремится вывезти на учебу в Европу или США детей. Тем не менее, ошибочно полагать, что за границей огромные возможности, а российские специалисты нарасхват. «К сожалению, ситуация на рынке труда остается напряженной во всем мире», — объясняет Филиппова.

При этом число иностранных специалистов в России начало сокращаться с 2014 года. По данным информационно-аналитического бюллетеня РАНХиГС «2014–2015 годы: экономический кризис — социальное измерение», число оформленных разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов из всех стран Евросоюза за десять месяцев 2015 года по сравнению с 2013 годом сократилось на 57% (из Германии — на 58%, из Великобритании — на 68%), а из США — на 50​%.​