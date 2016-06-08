Европейские инвесторы разочаровались в Китае: заниматься бизнесом становится все труднее

У представителей европейских деловых кругов в Китае серьезно испортилось настроение. По мнению 56 процентов опрошенных топ-менеджеров из ЕС, заниматься бизнесом в КНР стало труднее. Это на пять процентных пунктов больше, чем год назад, и худший результат в истории ежегодных опросов Европейской торговой палаты в Пекине, пишет DW.

Согласно представленному во вторник, 7 июня, в столице КНР исследованию, на сегодня лишь 47 процентов европейских фирм собираются расширять свое присутствие на китайском рынке. Всего три года назад к экспансии готовились 86 процентов компаний. Резко возросло число менеджеров, не уверенных в прибыльности своего бизнеса в Китае. Теперь уже почти каждый третий сомневается, что завершит год с плюсом.

Читайте также50-летие "культурной революции": Пекин нарушил молчаниеВозросший пессимизм европейских бизнесменов связан не только с существенным замедлением темпов экономического роста в КНР и с ощутимо возросшей стоимостью рабочей силы. В исследовании жестко критикуются неблагоприятные условия для ведения бизнеса: отсутствие правовых гарантий, бюрократизм, слабая защита интеллектуальной собственности.

Впрочем, со всеми этими проблемами предприниматели сталкиваются уже давно. А вот "все более враждебная бизнес-среда" - это уже относительно новое явление. Десять лет назад иностранным инвесторам были рады в Китае, отмечается в исследовании. Сегодня, по ощущению 70 процентов европейских бизнесменов, это уже не так. 57 процентов опрошенных руководителей указали, что их фирмы находятся в неравных условиях конкуренции: власти явно отдают предпочтение местным компаниям.

Все более серьезной проблемой для европейских компаний становится ограниченный доступ к интернету и его цензура. На это пожаловались на сей раз 58 процентов опрошенных - на целых 17 процентных пунктов больше, чем год назад.

И вот результат: 41 процент фирм собирается в 2016 году снизить производственные издержки в Китае, в том числе путем сокращения штатов. Это - тоже худший результат в истории ежегодных опросов Европейской торговой палаты в Пекине.

Ее президент, немецкий топ-менеджер Йорг Вуттке, не скрывал при презентации исследования своего разочарования в китайских властях, уже не раз обещавших улучшить инвестиционный климат: "Многие из нас не видят никаких изменений и полагают, что это всего лишь риторика". Его отрезвляющий для иностранных инвесторов вывод: Китай, похоже, не столько занимается реформами, сколько двигается "в обратном направлении".