"Крымнаш": Керченский мост остался без финансирования

В России строительство Керченского моста в оккупированный Крым прекратили финансировать, последний раз деньги подрядчику, компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре прошлого года, пишет Forbes.

Выплата в 65,4 млрд рублей (1 доллар - 66 руб.), запланированная на этот год, «зависла» из-за затянувшейся бюрократической процедуры. Аванс израсходован, а на стройплощадке не хватает оборудования, рассказывает источник Forbes.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как можно остановить строительство оккупантами Керченского моста«Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга не может строить мост через Керченский пролив запланированными темпами и инвестировать в закупку дорогостоящего строительного оборудования из-за задержки оплаты выполненных работ, сообщил гендиректор компании Андрей Кириленко в письме на имя первого заместителя министра транспорта Евгения Дитриха и главы Росавтодора Романа Старовойта.

Вопрос об оплате «Стройгазмонтажу» выполненных работ главный распорядитель средств (Минтранс) и заказчик (Росавтодор) не могут решить с февраля 2016 года, когда было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект моста, сетует в письме Кириленко.

Кириленко отмечает, что причина задержки оплаты в «особенностях банковского и планируемого казначейского сопровождения» и просит решить проблему.

«На строительстве объекта сложилась крайне критическая ситуация», — пишет Кириленко. И добавляет, что дальнейшие задержки внесения изменений в распоряжение правительства о строительстве Керченского моста от 30 января 2015 года недопустимы. По его словам, «Стройгазмонтаж» уже задействовал в строительстве более 150 компаний, 2 200 строителей и больше чем 220 единиц техники, но сейчас собственные ресурсы компании «полностью исчерпаны». Представитель СГМ пока не ответил на запрос Forbes.

Лето-осень 2016 года – ключевой период для установки опор автомобильной части моста, объясняет источник Forbes, добавляя, что в ноябре, с началом сезона штормов, рабочее время сократится минимум на треть.

Он отмечает, что аванс полностью израсходован, а на стройке не хватает дорогого оборудования: для нормальной динамики работ должно быть минимум 30 тяжелых гусеничных кранов (сейчас их около десяти) и минимум 30 гидромолотов ударной силой в 35 тонн. Сейчас их почти в 2 раза меньше, и они постоянно ломаются из-за проблемных грунтов. Купить такое оборудование, по словам источника, непросто: все «штучное» и иностранное – от заказа до поставки проходит 4-7 месяцев.