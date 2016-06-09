В России из-за роста алкоголизма хотят запретить одеколон в больших флаконах

В Коми РФ из-за высокого уровня алкоголизации населения республики предлагают запретить на федеральном уровне большие флаконы косметических средств. Подготовку соответствующей законодательной инициативы обсудили 8 июня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет FlashNord.

По мнению авторов инициативы, изменение ёмкости парфюмерно-косметической продукции с 50 до 10 мл сделает её неоправданно дорогой для применения не по основному назначению.

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Для исправления ситуации также предложено при выявлении фактов перевозки или розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции «двойного назначения» арестовывать товар и направлять его на исследование в лабораторию на соответствие требованиям нормативных документов.

Кроме того, предложено установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов в организациях торговли и общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

По данным Управления Роспотребнадзора по республике, злоупотребление алкоголем и его суррогатами оказывает существенное влияние на общий уровень смертности в Коми. При этом в прошлом году уровень первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом превышал среднереспубликанский в 10 муниципалитетах.