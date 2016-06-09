Кроме годовщины, праздновать больше нечего - Neue Zürcher Zeitung

Об этом пишет Беньямин Трибе в статье "Кроме годовщины, праздновать больше нечего", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Действия премьер-министра России Дмитрия Медведева в Кыргызстане напоминают чековую дипломатию. Он пообещал маленькой, обедневшей центрально-азиатской стране в течение двух лет инвестировать около 30 миллиардов рублей ($ 470 млн) в газовую инфраструктуру. По мнению Медведева, сейчас необходимо устранить проблемы. Вероятно, они нашли свое отражение в жалобах, высказанных президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в конце мая. С ними согласился и президент Беларуси Александр Лукашенко. Такие жалобы доказывают, что в Евразийском экономическом союзе (восточном контрпроекте Москвы) дела идут неважно.

Два года после создания

Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) был учрежден два года назад. В конце мая 2014 года президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Беларуси Александр Лукашенко подписали учредительный договор. С начала 2015 года эти страны образуют ЕврАзЭС. Он возник из Евразийского таможенного союза, который должен был регулировать свободное перемещение товаров между тремя странами. Экономический союз прибавил к этому свободное передвижение услуг, рабочей силы и капитала. В 2015 году членами союза стали также Армения и Кыргызстан. Но трудности появились уже с первой целью – свободным перемещением товаров на едином рынке с 182 миллионами потребителей.

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В конце мая на саммите в Астане Атамбаев пожался, что проблемы создают транспортировка кыргызских товаров через территорию России, контроль на (собственно открытой) границе с Казахстаном и "многие другие обстоятельства", в том числе протекционистский запрет Казахстана на импорт кыргызского картофеля. Лукашенко также пожаловался на слишком большой список исключений в свободной торговле; он касается 600 групп товаров. Наднациональные институты ЕврАзЭС, в том числе суд, слишком забюрократизированные и слабые.

На самом деле, ЕврАзЭС невероятно далек от общего внутреннего рынка и свободного передвижения, которые характерны для ЕС. Этому есть две причины. Во-первых, экономический кризис вынудил страны прибегнуть к протекционистским мерам, которые существовали и ранее. Объем торговли членов ЕврАзЭС исчисляется в долларах; в 2015 году он сократился на 34% в торговле с иностранными государствами, и на 25% - между государствами-членами, то есть, примерно на $ 45 млрд. В первом квартале падение составило 16%. Частично так произошло из-за слабости региональных валют по отношению к доллару, но, прежде всего, из-за резкого падения цен на нефть. Это существенно ударило по двум крупнейшим экономикам блока – России и Казахстану. Кроме того, пострадала и нефтеперерабатывающая Беларусь; падение спроса вредит Армении и Кыргызстану.

Страх уступить контроль Москве

Во-вторых, ни одна страна, кроме России, не хочет уступать свой суверенитет в вопросах торговли ЕврАзЭСу, до тех пор, пока вся власть в союзе де-факто сосредоточена в руках Москвы. Даже согласование внешних тарифов означало для членов их повышение – до российского уровня. Это ослабляет их международную позицию и предоставляет российской продукции конкурентное преимущество. Кроме того, Кремль склонен к одиночным действиям. Из-за раскола с Украиной, он расторг договор о свободной торговле с Киевом. Базой для соглашения служила зона свободной торговли СНГ. Неясно, как ЕврАзЭС справится с этим конфликтом.

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Насколько противоречив экономический союз, недавно показал призыв лидера Кремля Владимира Путина. Он потребовал, чтобы другие страны последовали примеру России и проводили политику импортозамещения: собственные продукты вместо импорта. Это вызвало замешательство, ведь, в конечном счете, цель торговой интеграции подразумевает противоположное – растущий товарообмен и акцент на сильных сторонах стран в производстве. Путин не уточнил, откажется ли Россия от своих продуктов в пользу импорта из ЕврАзЭС.

Первое международное соглашение о свободной торговле ЕврАзЭС заключил в прошлом году во Вьетнаме, за ним должны последовать Израиль и Китай; насколько быстро это произойдет, пока не ясно. На повестке дня – также единая валюта и единый рынок нефти и газа, наиболее уязвимые отрасли стран. Шансы на реализацию в обеих отраслях очень низкие. Но все же для создания интегрированного энергетического рынка была назначена целевая дата: он должен стать реальностью к 2025 году, а концепция будет разработана до 2019 года.